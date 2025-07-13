CBAM может сделать неконкурентоспособным украинский промышленный экспорт, - эксперт

"Действительно, последние три месяца практически все бизнес-ассоциации, промышленные ассоциации обращались к правительству, в Верховную Раду с вопросом регулирования CBAM", - подчеркнул эксперт.

По его словам, около 15% украинского экспорта в ЕС подпадает под новую пошлину, в частности это чугун, сталь, цемент, удобрения, продукция из алюминия. Больше всего пострадает металлургический сектор.

"В первый год, например, полноценного внедрения CBAM, украинский экспорт чугуна, стали может столкнуться с необходимостью выплат на сумму где-то 300-350 миллионов долларов", - заявил Зинченко.

По оценкам эксперта, негативное влияние CBAM будет только усиливаться из-за роста цен на выбросы углерода в Европе и сокращения бесплатных квот.

"В перспективе 2030-го года CBAM может сделать неконкурентоспособным украинский экспорт цемента, удобрений, чугуна, проката. И это очень-очень большая проблема. Она не проблема на один день. Это долгосрочная проблема, стратегическая проблема для украинской экономики и украинского экспорта", - подчеркнул Зинченко.

В то же время он отметил, что ситуация не безнадежна, и Украина имеет все основания просить об отсрочке.

"CBAM не должен стать приговором для украинской промышленности. Во-первых, CBAM-регламент позволяет использовать форс-мажор, то есть война в Украине - форс-мажор, это соответствует этому регламенту, и Украина может быть исключена", - заявил эксперт.

По его словам, еще месяц назад экономический комитет Верховной Рады обратился к правительству с предложением провести переговоры с Еврокомиссией относительно пятилетней отсрочки CBAM.

Напомним, ранее нардеп Алексей Кучеренко призвал правительство срочно представить план действий по получению специального режима в рамках CBAM - углеродной пошлины, которая заработает в ЕС с 1 января 2026 года.