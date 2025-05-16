CBAM добьет украинскую экономику и не поможет окружающей среде, - эксперт

"CBAM может разрушить украинскую экономику уже в 2026 году и не поможет окружающей среде", - подчеркнула она.

Цыганок привела шокирующие оценки влияния нового регламента ЕС: снижение ВВП на 4,8%, сокращение экспорта в Евросоюз на 7,8%, до 120 тысяч потерянных рабочих мест, а также - уменьшение налоговых поступлений более чем на $3,5 млрд.

"А теперь представьте, как это поможет климату? Никак", - констатирует эксперт.

По ее убеждению, CBAM в военной Украине не будет стимулировать экологическую трансформацию, а, наоборот, остановит ее. Причины - отсутствие

ресурсов для модернизации, приоритет выживания над экологией, и, наконец, угроза замещения украинского экспорта более "грязными" аналогами из третьих стран.

"Украинские предприятия не имеют ресурсов на декарбонизацию под обстрелами. Падение экономики - меньше возможностей для экологической политики. Вместо сокращения выбросов - остановка производства и рост безработицы. А "чистые" украинские товары заменит "грязный" импорт из третьих стран", - пояснила она.

Людмила Цыганок подчеркнула: в регламенте CBAM есть юридический механизм, позволяющий приостановить его действие в случае войны - это статья 30(7). Однако до сих пор ни одна страна, включая Украину, не воспользовалась этим правом.

Она обратилась к Кабинету Министров, в частности к вице-премьеру Ольге Стефанишиной, министру экономики Юлии Свириденко и заместителю министра защиты окружающей среды Светлане Гринчук с призывом:

"Просим Кабинет министров Украины обратиться в Еврокомиссию и добиться отсрочки CBAM - на время войны + 5 лет", - добавила она.

Ранее эксперты крупнейшего в Украине бизнес-объединения энергетических компаний Energy Club отмечали, что CBAM несет потенциальные риски для украинской экономики - от сокращения экспорта и валютных поступлений до дополнительной нагрузки на промышленные предприятия.