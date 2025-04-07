В Casino.ua рассказали, что изменится с новыми требованиями регулятора

В частности, пользователи получили возможность устанавливать индивидуальные ограничения: на сумму депозита, размер ставки, длину сессии, а также активировать лимиты на проигрыш или временно заблокировать аккаунт. Все эти функции доступны в личном кабинете.

В рамках усиления контроля за возрастом и идентичностью пользователей Casino.ua использует сервис KYCAID и другие базы данных. В случае необходимости, служба аналитики может запрашивать дополнительные документы для верификации личности.

В компании отмечают, что большинство инициатив было внедрено ранее, поэтому система работает стабильно: пользователи до 21 года не имеют доступа к платформе.

На данный момент внедрение дополнительных мер в сфере ответственного гемблинга не планируется.

Напомним, ранее Casino.ua объявила о партнерстве с международными провайдерами контента, среди которых Vibra Gaming, Galaxsys и SPRIBE.