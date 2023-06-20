Carlsberg Ukraine инвестировала 1,5 млрд гривен в новую производственную линию в Украине

Как говорится в сообщении, новая автоматизированная линия обеспечит растущий спрос на продукцию в банке. Она позволяет производить дополнительные 40 тыс. банок ежечасно. Расширение производственной базы повысит мощность производства напитков в банке на 80%.

"Упаковывать будем все - пиво, сидр, квас. Спрос на продукцию в банке растет. Компания решила инвестировать в современную производственную линию еще до начала полномасштабной войны. После полномасштабного вторжения России мы обратились в Carlsberg Group и - нам подтвердили инвестицию в 1,5 млрд грн", - рассказывает генеральный директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакин.

Проектные работы продолжались с сентября 2022 по июнь 2023-го. Пик строительства пришелся на блэкаут, но сроки запуска компания не переносила.

"Проект реализовывался в сложных условиях. Однако мы прошли этот период. И теперь имеем самую современную автоматизированную производственную линию для производства напитков в банке. Линия построена на самых современных технологиях и отвечает самым высоким требованиям как по безопасности обслуживаемого персонала, так и безопасности продукта, что на ней выпускается", - добавляет директор Киевского пивоваренного завода Руслан Бортник.

На запуск новой линии прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

Это историческое событие. Это одна из крупнейших инвестиций в Украине в 2023 году. Сегодня это событие имеет символическое значение, которое выходит далеко за пределы пивоваренной промышленности в Украине. Сегодняшнее мероприятие показывает, что важный игрок на мировой арене и лидер отрасли, Carlsberg, верит в Украину и готов инвестировать в нее в то время, когда Украина продолжает бороться против российской агрессии. Это еще один пример тесного данско-украинского партнерства. Реализованными инвестициями вы приводите пример для других иностранных инвесторов", - отметил Оле Эгберг Миккельсен.

Напомним, Carlsberg Group начала работать в Украине в 1996 году. За это время было инвестировано более 1 миллиарда евро.

Carlsberg Ukraine входит три пивоварни в Киеве, Львове и Запорожье, которые обеспечивают работой более 1300 человек и еще более 20 000 рабочих мест в смежных отраслях (гостинично-ресторанный бизнес, сельское хозяйство, логистика и т.д.).

Компания входит в топ-25 крупнейших налогоплательщиков и ТОП-50 лучших работодателей Украины.