Cadillac официально показал электрический кроссовер Vistiq: названные цены и характеристики

Любопытно, что из заглавий этих машин (Lyriq, Optiq, Vistiq, Escalade IQ) сложилась пасхалка в виде слова LOVE. Таков своеобразный ответ сокращения S3XY у фирмы Tesla.

Cadillac Vistiq исполнен в традиционном стиле марки. По размерам и формату это аналог трехрядного бензинового кроссовера Cadillac XT6, причем электромобиль получился даже немного больше.

Интерьер модели Vistiq также решен в стиле, знакомом по другим авто маркам. На вершине передней панели установлен единый широкоформатный экран диагональю 33 дюйма. Он дополнен 8-дюймовым дисплеем на месте центральной консоли. За ним расположена двойная площадка беспроводной зарядки.

В список оснащения входят пятизонный климат-контроль, кресла первого и второго ряда с обогревом, массажем и вентиляцией, аудиосистема AKG Studio на 23 динамика, панорамная крыша с отдельной секцией над третьим рядом. В отделке салона использованы экологичные материалы, включая переработанные ткани и кожзам. Декоративные вставки выполнены из настоящих металла, углепластика и дерева.

В основе кроссовера Cadillac Vistiq лежит универсальная электрическая платформа Ultium, хотя недавно концерн GM решил отказаться от этого названия. Но не от самой техники с двухмоторным полным приводом на 624 л. Литий-ионная тяговая батарея имеет емкость в 102 кВт*ч, при этом снаряженная масса кроссовера составляет 2870 кг. Запас хода авто на одном заряде составляет примерно 485 км.

Сначала электрический кроссовер Cadillac Vistiq будет предложен в комплектациях Luxury, Sport и Premium Luxury, позже к ним подключится топ-версия Platinum. Пока объявлена только стартовая цена – 78 790 долларов. Таким образом, Vistiq оказался на 18 тысяч дороже младшего кроссовера Lyriq, но аж на 51 тысячу долларов дешевле самой большой модели Escalade IQ. Выпуск серийных машин будет налажен в начале 2025 года на заводе в Спринг-Хилл, штат Теннесси.