Cadillac научит американские спецслужбы управлять авто с "механикой"

Инструкторы полигона объяснили, что сотрудникам необходимо уметь управлять разными машинами, ведь ситуации бывают всякие.

В США большинство массовых автомобилей оснащаются автоматической коробкой передач, и среди молодых водителей не все имеют навыки управления автомобилем с "механикой". За рубежом агентам Секретной службы США может понадобиться это умение, поэтому тренировки на Cadillac CT4-V Blackwing и Cadillac CT5-V Blackwing пригодятся.

Всего в Секретную службу передали десять машин: Chevrolet Tahoe, Suburban, Colorado ZR2, Corvette Stingray, Corvette E-Ray; Cadillac Escalade, два CT4-V Blackwing и два CT5-V Blackwing. Обучение будет включать не только трек-дни, но и тесты на внимательность: яркие и производительные модели задействованы для моделирования стрессовых ситуаций.

Хотя среднестатистический американец может не иметь навыков управления "механикой", среди спортивных машин доля продаж авто с МКП довольно высока. Компания Porsche даже сетовала, что недооценила спрос на 911 с "механикой" среди американских клиентов.