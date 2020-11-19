ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Колишній спікер Ради заразився коронавірусом

Автор: РБК-Україна

Народний депутат України, екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Він пішов на самоізоляцію.

Про це Парубій повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він відчуває себе добре.

"Повідомив про це всім, з ким контактував в останні дні. Відчуваю себе добре, однак повністю самоізолююся", - написав він.

Популярні новини

Нагадаємо, раніше коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського. Він знаходиться на самоізоляції в клініці "Феофанія", звідки виконує свої повноваження.

Крім того, коронавірус діагностували у Олексія Резнікова - віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій. Він також самоізолювалося на час лікування.

Додамо, що коронавірус підтвердили у Дмитра Разумкова - голови Верховної ради.

Раніше повідомлялося, що у міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтвердили коронавірус. Він пішов на самоізоляцію.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Андрій ПарубійКоронавірус