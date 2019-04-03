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Колишній прем'єр-міністр Малайзії постав перед судом

Новини » Політика    03.04.2019 - 12:53
Колишній прем'єр-міністр Малайзії постав перед судом
Фото: Наджіб Разак (flickr.com firdausjongket)

Наджіба Разака можуть засудити до довічного ув'язнення

В Куала-Лумпурі (Малайзія) розпочався судовий процес у справі колишнього прем'єр-міністра Малайзії Наджіба Разака, якого звинувачують у корупції та розкраданні декількох сотень мільйонів євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Channel News Asia.

Якщо доведуть провину 65-річного Наджіба, його можуть засудити до довічного ув'язнення.

Наджіба Разака і його соратників звинувачують в розкраданні фонду 1MDB, а також в покупці на державні кошти елітної нерухомості і творів мистецтва.

За даними слідства, Наджіб Разак перерахував на особисті банківські рахунки понад 600 млн євро з державних коштів. У відповідь Разак відкидає всі звинувачення.

Повідомляється, що кожне зі звинувачень, а їх всього сім, може спричинити за собою 20-річний термін ув'язнення для колишнього чиновника.

Зазначимо, Наджіб Разак займав прем'єрську посаду з 2009 по 2018 роки і залишив його після того, як у травні 2018-го на парламентських виборах в країні вперше за останні більш ніж 60 років перемогла опозиція.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Малайзії прокурори оголосили підозра колишньому прем'єр-міністру країни Наджибу Разаку у зловживанні владою та присвоєння сотні мільйонів доларів з державного фонду.

 

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