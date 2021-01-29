Колишній бізнес-партнер Вілкула заявив, що МВС відкрило проти оточення екс-нардепа справу

Власник "Ристон Холдинг" Вадим Нестеренко заявив, що головне слідче управління МВС відкрило справу проти оточення екс-нардепа Олександра Вілкула. Його помічників підозрюють в шахрайських діях.

Про це Нестеренко заявив в інтерв'ю "Кореспонденту".

Також за його словами, він має намір відстоювати в суді своє право одноосібно володіти й управляти майном агрохолдингу. Він стверджує, що його намагається незаконно відібрати колишній бізнес-партнер.

За словами Нестеренка, сума завданих йому збитків обчислюється мільйонами доларів, як у вигляді готівки, так вартості майнового комплексу, а також корпоративних прав підприємств, що входять до агрохолдингу.

"Завдана мені шкода цілком конкретна, вона легко підраховується і переводиться у цифри. По-перше, йдеться про 6 мільйонів доларів готівкою, передача яких представнику Вілкула і самому Вілкулу зафіксовано та задокументовано. По-друге, це ринкова вартість майна та корпоративних прав п'яти хлібозаводів, ТОВ "Дніпромлин" і супутніх підприємств холдингу, яка теж зафіксована документально. По-третє, це вартість активів тих агрогосподарств, операцію з продажу частки, в яких люди Романенка тепер оформляють через суд як недійсну і незначну", - заявив Нестеренко.

Також власник "Ристон Холдинг" підкреслив, що буде відстоювати свої законні права в судовому порядку.

"Сьогодні час закликів до совісті і відповідальності пройшло. Тепер мова вже йде про з'ясування наших фінансових відносин зі стороною Вілкула в суді. Я відчуваю себе цілком упевнено, мені є чим підтвердити свої позовні вимоги. І звички відступати перед свавіллям у мене немає", - підкреслив Вадим Нестеренко.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали громадянина України, який "продавав" посаду в Офісі президента за 200 тисяч доларів. Його затримали під час отримання першої частини коштів.