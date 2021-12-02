Колишній австрійський канцлер Курц йде з політики

Колишній австрійський канцлер Себастьян Курц оголосив про те, що йде з політики. Він залишив посаду в жовтні після звинувачень у корупції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.
Повідомляється, що сьогодні глава австрійських консерваторів Курц, який в 2017 році став наймолодшим демократично обраним главою уряду у віці 31 року, оголосив про те, що залишає ряди партій і здає депутатський мандат.
Що стосується звинувачень у причетності до корупції, він назвав себе "ані святим, ані злочинцем", але зазначив, що звинувачення неправдиві. За його словами, недавнє народження сина дало зрозуміти, що він більше не хоче займатися політикою.
За даними Der Standard, нинішній міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер стане наступним федеральним канцлером Австрії.
Нагадаємо, в жовтні антикорупційна прокуратура Австрії провела обшуки у штаб-квартирі Австрійської народної партії, в офісі Курца і в Міністерстві фінансів.
За даними слідства, у 2016-2018 роках його партія за бюджетні кошти просувала позитивний імідж у ЗМІ через публікацію замовних соціальних опитувань.
У листопаді стало відомо, що Курца позбавили депутатської недоторканності.