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Колишні працівники податкової у Полтаві відмили не менше 500 млн гривень, - СБУ

Автор: Юлія Бойко

Служба безпеки України накрила потужний конвертаційний центр у Полтавській області. Через нього відмили не менше 500 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що тільки з початку 2021 року через цей центр вивели в тінь не менше півмільярда гривень.

За даними слідства, організували конвертаційний центр жителі Полтави, які є колишніми працівниками податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків і конвертували гроші в готівку через фіктивні фінансові операції.

Конвертаційний центр обслуговував компанії аграрної, нафтогазової, хімічної та автотранспортної галузей. Правоохоронці викрили одного з учасників схеми "на гарячому" при передачі замовнику виведених "в тінь" 1,5 млн гривень.

"У рамках кримінального провадження було проведено одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах", - йдеться в повідомленні.

При обшуках вилучили понад 353 000 доларів, 54 000 євро і 1,7 млн гривень готівкою, 660 грамів золота в монетах і злитках, печатки фіктивних підприємств і так далі.

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Служба безпеки УкраїниПолтава