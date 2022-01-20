Колишнього Папу Римського звинуватили у бездіяльності через ґвалтівників у церкві

Повідомляється, що юридичне бюро провело розслідування на прохання самої архиєпархії Мюнхена і Фрайзінга. За його підсумками, Бенедикта XVI викрили як мінімум в чотирьох таких випадків бездіяльності, коли він знав про сексуальне насильство з боку представників церкви.

"Загалом в чотирьох випадках ми прийшли до висновку, що тодішньому архієпископу, кардиналу Йозефу Ратцінгеру (мирське ім'я Бенедикта XVI, - ред.) можна пред'явити бездіяльність щодо сексуального насильства. Два цих випадки стосуються розпочатих під час його служби насильницьких злочинів, за якими були винесені державні вердикти", - зазначив один з авторів доповіді Мартін Пуш.

Також розслідування встановило, що бездіяльність Ратцінгера дозволяла ґвалтівникам і далі виконувати пастирські обов'язки. Церква не вживала офіційних дисциплінарних заходів щодо цих священнослужителів, а також не надала допомогу жертвам насильства.

Сам Бенедикт XVI всі звинувачення відкидає. Звіт WSW виявив щонайменше 497 випадків насильства в Мюнхенській архиєпархії в період з 1945 по 2019 рік переважно щодо неповнолітніх хлопчиків.