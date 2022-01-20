Бывшего Папу Римского обвинили в бездействии из-за насильников в церкви

Бывшего Папу Римского Бенедикта XVI обвинили в преступном бездействии в конце 1970-х и начале 1980-х годов по факту сексуального насилия над детьми. Юридическое бюро Westpfahl Spilker Wastl (WSW) считает, что он знал о таких случаях, но ничего не предпринимал, когда возглавлял Мюнхенскую архиепархию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Сообщается, что юридическое бюро провело расследование по просьбе самой архиепархии Мюнхена и Фрайзинга. По его итогам, Бенедикта XVI уличили как минимум в четырех таких случаев бездействия, когда он знал о сексуальном насилии со стороны представителей церкви.

"В общей сложности в четырех случаях мы пришли к заключению, что тогдашнему архиепископу, кардиналу Йозефу Ратцингеру (мирское имя Бенедикта XVI, - ред.) можно предъявить бездействие в отношении сексуального насилия. Два этих случая касаются начавшихся во время его службы насильственных преступлений, по которым были вынесены государственные вердикты", - отметил один из авторов доклада Мартин Пуш.

Также расследование установило, что бездействие Ратцингера позволяло насильникам и дальше выполнять пастырские обязанности. Церковь не принимала официальных дисциплинарных мер в отношении этих священнослужителей, а также не оказала помощь жертвам насилия.

Сам Бенедикт XVI все обвинения отвергает. Отчет WSW выявил не менее 497 случаев насилия в Мюнхенской архиепархии в период с 1945 по 2019 год в основном в отношении несовершеннолетних мальчиков.