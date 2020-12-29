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Бюджетні установи новоутворених ОТГ можуть залишитися без газопостачання, - Асоціація

Автор: Марія Тарариєва

1 січня 2021 втрачають чинність попередні договори на розподіл і постачання природного газу з бюджетними установами, що перебувають в управлінні ряду виконавчих органів сільських/селищних/міських рад. Частина їх правонаступників не уклали договори з Операторами ГРС, що ставить під загрозу газопостачання.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації газового ринку України.

"У світі реформи адміністративно-територіального устрою України по формуванню та розформуванню територіальних громад частина місцевих органів виконавчої влади не забезпечили проведення необхідної процедури підконтрольними бюджетними установами і організаціями, з укладання договорів на розподіл і постачання природного газу. Це ставить під загрозу забезпечення газопостачання бюджетних установ у новому році", - йдеться в повідомленні.

За даними Асоціації, станом на 28 грудня, через інформаційну платформу Оператора ГТС операторами ГРМ отримано близько 10 тисяч повідомлень на відключення об'єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ, у зв'язку з відсутністю постачальника газу на ці об'єкти, з 1 січня 2021. Це ставить під загрозу газопостачання установ бюджетної сфери до роботи в опалювальний період, в тому числі дитячих дошкільних установ і лікарень.

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"Оператори газорозподільних систем будуть змушені з 1 січня припиняти розподіл природного газу на об'єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі відсутності укладених договорів на постачання та розподіл природного газу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, установи, що не мають договору на розподіл газу і не закріплені ні за одним постачальником, повинні самостійно припинити споживання газу.

"Щоб запобігти подібній ситуації, Асоціація публічно закликає всі органи державної влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новостворенними територіальними громадами та включення бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника", - йдеться в повідомленні.

Можливими шляхами мінімізації негативних наслідків в поточній ситуації, на думку Асоціації, могли б бути наступні кроки:

Прогноз погоди
  1. широке інформування рад, чиї повноваження припиняються, про повноваження їх виконавчих комітетів в період до обрання персонального складу виконавчих комітетів новообраних рад, в частині необхідності укладення договорів на постачання та розподіл природного газу бюджетними установами та організаціями, що віднесені до сфери їх управління;
  2. ініціювання НКРЕКП внесення змін в Правила постачання природного газу, Кодекс ГТС, Типовий договір на постачання природного газу постачальником "останньої надії" Слід доповнити перелік випадків, в яких постачання природного газу споживачу можуть здійснюватися постачальником "останньої надії": "між діючим постачальником і споживачем розірвано договір на постачання природного газу або призупинено в частині постачання природного газу на відповідний період, при цьому споживач не встиг оформити договірні відносини з новим постачальником" (дана норма діяла до 23.09.2020 року);
  3. надання Уповноваженим органом з закупівель узагальненої консультації рекомендаційного характеру для розформованих / сформованих територіальних громад щодо можливості проведення переговорної процедури, на підставі абзацу 2 пункту 3 частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі, щодо закупівлі природного газу для забезпечення газопостачання об'єктів соціально-побутового призначення в умовах реорганізації територіальних громад та з метою недопущення припинення газопостачання з 01.01.2021 року, через неможливість дотримання строків проведення тендерної процедури.
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