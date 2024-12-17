Бюджетный Toyota Hilux Сamp превратили в семиместный кроссовер: подробности

Известно, что новинка ориентирована на рынок Индонезии, там она появится в 2025 году. За основу взяли доступный рамный пикап Hilux Сamp, который переделали в кроссовер, рассчитанный на семь человек. Привод у модели только задний, а двигателей два на выбор: 2,0-литровый бензиновый и турбодизель объемом 2,4 литра. Выпуском кроссоверов занимается индонезийская кузовная компания New Armada.

Hilux Rangga SUV базируется на платформе IMV, рассчитанной на различные типы силовых установок, включая газовые, гибридные и даже полностью электрические. Однако "зеленых" версий у модели не будет. Индонезийцам предложат две модификации: с бензиновым ДВС объемом 2,0 литра мощностью 139 лошадиных сил и с 2,4-литровым турбодизелем на 149 сил. Коробка передач - пятиступенчатая "механика" или "автомат" на шесть передач, привод только задний.

У кроссовера трехрядный салон с посадочной формулой 2+3+2, а дизайн экстерьера практически в точности повторяет концепт, представленный на автосалоне в Индонезии в октябре этого года. Пикап Toyota Hilux Rangga стоит в Индонезии от 11 600 долларов, а вот кроссовер оказался ощутимо дороже - минимум 25 тысяч долларов.

Toyota остается лидером на рынке Индонезии: с начала 2024 года японская марка реализовала в стране почти 268,3 тысячи автомобилей. На втором месте находится подконтрольная ей Daihatsu с результатом 155 тысяч проданных машин, а замыкает ТОП-3 Honda.