Бюджетный комитет поддержал увеличение расходов на оборону на 300 млрд гривен
Комитет Верховной рады поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году. Правительственный документ предлагается одобрить за основу и в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Роксолана Пидласу в Facebook .
Как отметила Пидласа, проектом № 10038 предусмотрено, что расходы возрастут на 317 млрд гривен, из которых почти 303 млрд гривен предлагается направить на нужды обороны. В частности для:
- +195,7 млрд гривен - ВСУ,
- +39,7 млрд гривен - Национальной гвардии,
- +20,4 млрд гривен - Государственной пограничной службы,
- +19 млрд гривен - Национальной полиции,
- +13,2 млрд гривен - закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
- +4,4 млрд гривен - Минстратегпрому на производство в Украине оружия и боеприпасов,
- +4,2 млрд гривен - СБУ,
- +2,5 млрд гривен - ГУР МО,
- +2,1 млрд гривен - Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
- + 570,2 млн гривен - Госспецсвязи,
- + 500,7 млн гривен - Службе внешней разведки,
- + 230,5 млн гривен - Управлению государственной охраны,
- +151 млн - вознаграждение курсантам системы МВД.
По ее словам, средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военные и специальную технику.
Кроме этого, предлагается увеличить расходы на:
- +16,5 млрд гривен - помощь на проживание внутренне перемещенным лицам,
- +5,97 млрд гривен - на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза),
- +1,2 млрд гривен - МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву,
- +552,8 млн гривен - издание школьных учебников для 5 и 6 класса.
Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд гривен, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд. гривен).
"Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется заимствовать - почти 299 млрд гривен, из которых около 208 млрд гривен на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", - добавила Пидласа.
Напомним, правительство предложило Верховной раде увеличить расходы государственного бюджета 2023 года на оборону на 300 млрд гривен.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и определил главным приоритетом оборону, расходы на которую составят половину бюджета. На оборону и безопасность выделят 1 триллион 685 млрд гривен.