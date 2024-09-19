В бюджете-2025 заложен курс доллара 45 гривен. Что об этом говорят в НБУ

Национальный банк Украины считает курс доллара к гривне, который правительство закладывает в государственный бюджет исключительно расчетным. Этот курс не влияет на решения НБУ.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube
"Что касается курса, заложенного в бюджет, то НБУ никогда не привязывается к этому показателю, он исключен расчетный. Для нас имеет значение фактический курс, который определяется рынком", - сказал он.
Гелетий отметил, что в НБУ всегда говорят о том, что "завышенный курс может привести к завышенным налогам на импорт, может позволить в результате конвертации больший объем международной помощи в гривневом эквиваленте".
"Но это исключен расчет", - сказал он.
Напомним, Министерство экономики ожидает средний курс доллара по отношению к гривне в 2024 году на уровне 40,8 грн/доллар. В проект бюджета на 2025 год заложен курс на уровне 45 грн/доллар.
В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:
На 19 сентября НБУ установил курс 41,45 грн/доллар.