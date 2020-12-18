У бюджеті на медицину закладена найбільша сума за час незалежності, - Зеленський

В бюджет на 2021 рік на українську медицину передбачено 160 мільярдів гривень. І це найбільша сума за весь час незалежності України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму влозі.

Він зазначив, що також передбачено збільшення зарплат для медиків на 30%. І підкреслив, що влада прагне ще більше збільшити зарплати для лікарів, розуміючи, що цього не достатньо.

"В бюджеті закладено майже 160 мільярдів гривень на медицину. Найбільша сума за період незалежності", - сказав Зеленський.

Відзначимо, що в середу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував значне збільшення фінансування медицини в країні. Він заявив, що за два роки вона зросте на 60%.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила закон про державний бюджет №4000 у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 289 нардепів.

Детальніше про держбюджет на 2021 рік читайте у матеріалі РБК-Україна "Бюджетні гри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".