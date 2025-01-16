Бюджет потерял уже 2,6 млрд гривен из-за передачи активов "Укрнефтебурения" государству, - нардеп

Он также добавил, что направил депутатское обращение к и.о. Генерального прокурора по ситуации с Укрнефтебурение, где более 50% акций компании принадлежит иностранным инвесторам, которые инвестировали более 5 млрд грн и уплатили ранее 24 млрд грн налогов.

Несмотря на это, в мае 2023 года суд наложил арест на акции (прим. по уголовному производству 2014 года, в котором расследуются возможные злоупотребления должностных лиц НАК "Надра Украины" и никоим образом не касается действующих акционеров и менеджмента "Укрнефтебурения"), компания передана во временное управление АРМА, которая передала акции в "Укрнафту".

Комментируя эту ситуацию, Гончаренко отметил, что в результате частная компания, которая ранее добывала газ и нефть и платила налоги в государственный бюджет, оказалась в руках менеджеров, где руководитель управления получает зарплату, почти полтора миллиона гривен.

"В итоге добыча нефти и газа компании падает, потому что эти люди пришли не добывать. Они пришли набивать карманы, вот что они пришли делать. Если падает добыча нефти и газа, то падают и налоговые поступления в государственный бюджет", - говорит нардеп.

"Теперь имеем ситуацию что была частная компания, были иностранные инвесторы, она работала, были налоги, была нефть и газ. Но пришло государство, поставило своих людей, и нет ни нефти, ни газа, ни налогов... и если дальше это не остановить, то через несколько лет уже можно будет эту компанию просто похоронить", - добавил Гончаренко.

Он также отметил, что кроме этого всего, Украину теперь ждут международные суды с иностранными инвесторами, а это отнюдь не улучшит инвестклимат в Украине.

"Какой это инвестклимат в Украине? Это как мотивирует кого-то принести хоть один свой доллар в Украину, когда была компания, но пришли, забрали компанию, уничтожили. Кто виноват, что виноват, там уже никто никому ничего не должен. Разве это тот путь, которым мы хотим идти?", - добавил нардеп.