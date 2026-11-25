Металлургическая отрасль согласилась на контролируемое открытие экспорта металлолома, однако механизм распределения квоты должен одновременно защищать потребности украинских предприятий и обеспечивать максимальные поступления в бюджет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы отраслевого совета Федерации металлургов (ФМУ) Елены Колесниковой относительно инициативы Минэкономики о запуске аукционов.

По ее словам, Минэкономики предложило ввести электронные аукционы на право экспорта лома через систему Prozorro: проект постановления уже согласован и в ближайшее время его может рассмотреть Кабинет Министров.

Позиция металлургов по условиям экспорта лома

"Документ предусматривает, что объем квоты и стартовую цену будет определять Минэкономики. Наша же позиция состоит в том, что общая экспортная квота не должна превышать 200 тыс. тонн, иначе украинская металлургия не сможет возобновить производство. А стартовая цена за право экспорта должна составлять не менее 80 евро за тонну", - подчеркнула Колесникова.

Сейчас, по ее словам, обсуждается стартовая цена на уровне 27 евро за тонну, и эта цифра существенно занижена.

При реализации всей квоты в 200 тыс. тонн по цене 27 евро бюджет получит около 5,4 млн евро. При стартовой цене 80 европоступлений будут составлять не менее 16 млн евро. Разница составляет 10,6 млн евро.

"Это существенные дополнительные поступления для государства в условиях войны", - подчеркнула Колесникова.

Она также обратила внимание на риск согласованных действий участников аукционов, по которым конечная цена может остаться близкой к стартовой. Именно поэтому, по мнению отрасли, стартовый уровень 80 евро за тонну лучше защищает финансовые интересы государства и остается приемлемым для ломозаготовителей.

Важность лома для внутреннего рынка

Отдельным риском Колесникова назвала возможный дефицит сырья для украинских металлургических предприятий.

"Украинские металлургические предприятия пытаются удержаться и восстановиться после значительных разрушений, в то время как их иностранные конкуренты работают в мирных условиях. Если в Украине не хватит металлолома, украинским заводам придется конкурировать с иностранными покупателями за сырье, необходимое для восстановления производства", - отметила она.

По ее словам, решение правительства по экспорту металлолома должно одновременно учитывать потребности отечественной металлургии и обеспечивать надлежащие поступления в государственный бюджет.