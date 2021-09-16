Бюджет Києва на 2022 рік плануємо близько 65 млрд гривень, - Кличко

"Що стосується бюджету міста, він буде трохи більшим, ніж цього року. Зважаючи на недоотримання, які спричинила пандемія, кошторис 2022 року складатиме приблизно 65 млрд грн", - сказав Кличко.

Він зазначив, що майже третину бюджету спрямують на сферу освіти. Значну частину коштів також виділять на медицину, транспорт та будівництво і ремонт доріг.

"Традиційно майже третину бюджету ми спрямуємо на освіту. Це понад 500 дитячих садочків, понад 500 шкіл, вищих учбових закладів. Це заробітна платня викладачів. На другому місці - медицина. В умовах пандемії нам потрібно підтримувати медиків", - сказав лідер "УДАРу".

Мер столиці також зауважив, що тільки цього року, через кризу, спричинену пандемією, місто недоотримало майже 5 млрд грн.