Бюджет Харківської області став втричі потужніший, - Світлична

Світлична розповіла про стан розвитку економіки Харківської області

Глава ХОГА Юлия Светличная вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом приняла участие в заседании Совета регионального развития в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Открывая мероприятие, премьер-министр отметил те изменения, которые произошли в стране с 2014-го года, в том числе благодаря децентрализации.

"За 4 года мы провели реформу децентрализации, которая дала нам возможность втрое увеличить местные бюджеты, в 5 - 7 раз увеличить бюджеты развития общин. Это открывает совершенно новую страницу истории нашего государства. Но важно, чтобы мы эффективно использовали эти ресурсы", - сказал Гройсман.

Он акцентировал, что ключевые задачи сейчас - "дать абсолютно новое качество образования, медицины, инфраструктуры".

Глава правительства также отметил вклад Харьковской области в развитие национальной экономики.

"Вы мощный научный и промышленный регион, дающий сегодня достаточно положительную динамику и вносящий свой вклад в развитие национальной экономики, - сказал Владимир Гройсман. - Ваш промышленный комплекс достаточно конкурентный. Сегодня вы достойно представляете Украину на международных рынках".

О состоянии развития экономики Харьковской области во время заседания Совета доложила глава ХОГА Юлия Светличная. Она сообщила, что за последние 3 года машиностроительная промышленность области выросла на 35%, а количество рабочих в промышленности увеличилось на 5000.

"Такая динамика - впервые за последние годы. У нас лучший уровень занятости населения в стране и лучший уровень качества образовательных услуг", - сказала глава ХОГА.

Она отметила, что еще несколько лет назад в такие результаты развития Харьковской области многие не верили.

"Помню, как мы слышали от тех, кто не верил в Украину, что инвесторы уйдут из Харькова, потому что рядом - границы, рядом - война; что европейский рынок для нас так и не откроют, а без российского мы пропадем; нас убеждали, что харьковская промышленность рухнет. И вновь у всех, кто видел восток Украины в отчаянии и разрухе, ничего не получилось. Ни один крупный инвестор из Харьковской области не ушел. Наоборот, большинство инвесторов расширяет свое производство, и 2,7 млрд долларов капитальных инвестиций, которые национальный и иностранный бизнес за последние пять лет вложили в экономику Харьковской области, это только подтверждают", - сказала Светличная.

Руководитель области также сообщила, что сводный местный бюджет Харьковской области стал втрое мощнее. И именно это позволяет региону реализовывать строительные проекты, ремонтировать и восстанавливать важные объекты.

"Областная филармония, которую Харьков ждал с 1989 года. Новая станция метро, которую харьковчанам обещали еще с девяносто второго. Новая современная школа на 640 мест в молодежном поселке под Харьковом, которая построена "с нуля" впервые за последние десять лет, современный - даже по европейскому уровню - Региональный центр административных услуг", - сказала Светличная.

Напомним, 14 марта в Харьковской области проходит расширенное заседание Совета регионального развития под председательством премьер-министра Украины. В мероприятии принимают участие представители всех районов области, руководители предприятий, учреждений образования, здравоохранения и т.п.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Владимир Гройсман также посетит предприятие "Турбоатом".