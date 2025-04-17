Бюджет "єОсели" планируют увеличивать уже в этом году: откуда возьмут средства

По ее словам, несмотря на войну сейчас "єОселя" продолжает наращивать объемы выданных кредитов. Так, по состоянию на 9 апреля 2025 года компания "Укрфинжитло" выдала почти 16,4 тыс. кредитов по программе "єОселя" на общую сумму почти 27 млрд гривен. Больше всего кредитов выдано в Киевской области и г. Киев - около 4,5 тысячи и почти 3,5 тысячи выданных кредитов.

Сейчас "єОселя", добавляет Шуляк, закрывает более 90% ипотечного рынка Украины и это очень значительный показатель за два года работы. Впрочем, программа все еще не может эффективно решить жилищные проблемы украинцев, которые в этом нуждаются - для многих ее условия все еще неподъемные.

"Но здесь нужно понять, что за счет одной государственной программы невозможно покрыть все те потребности, которые возникли в Украине за все годы независимости. Да, у нас сейчас колоссальный дефицит жилого фонда - качественного, современного, комфортного. Это нужно учитывать", - пояснила Шуляк.

Она добавила - перед компанией сейчас вызов в сотни миллиардов долларов на будущее, поэтому она будет наращивать темпы. При этом, наиболее успешным в компании был 2021 год, когда было выдано ипотеки на 9 млрд гривен.

"Даже несмотря на войну, "єОселя" сделала рынок больше, поскольку уже в прошлом году "Укрфинжитло" выдала ипотечных кредитов на общую сумму в 15 млрд гривен. Но пока у нее обычная рыночная проблематика - она привлекает средства на открытом рынке, а не из бюджета. То есть, это все займы, которые должны вернуть", - пояснила Шуляк.

Примечательно и то, подчеркнула она, что по данным "Укрфинжилье" из 16,4 тысячи выданных кредитов у компании почти нет проблемных. Это дает возможность для новых привлечений со стороны международных финансовых институтов.

"Сейчас компания работает с МВФ, идет работа над адаптацией стратегии компании, после чего ее смогут докапитализировать. Это даст возможность в разы масштабировать объемы выдаваемых кредитов. В то же время, компания планирует увеличивать долю жилья от застройщика. Так, раньше это было 10%, а сейчас уже 54% выданных кредитов", - сообщила Шуляк.

Она также добавила, что уже сейчас программу "єОселя" можно сочетать с возможностями государственной программы компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье "єВідновлення". Так, сертификат "єВідновлення" можно использовать в качестве первого взноса по программе "єОселя".

Шуляк также напомнила, что программу "єОселя" следует расширять. Последние изменения в программе произошли осенью 2024 года и были направлены на повышение доступности ее условий для ВПЛ. Но они касались лишь увеличения возраста жилья, которое могут приобрести переселенцы.

"Положительный момент в том, что им разрешили покупать жилье на вторичном рынке по всей территории Украины - речь идет о жилье в возрасте до 10 лет вместо трех, если оно было принято в эксплуатацию при условии предоставления экспертного отчета, что указанное жилье соответствует Государственным строительным нормам и пригодно для проживания. Но этого для эффективности программы мало", - считает Шуляк.

По ее словам, следующими шагами в расширении программы "єОселя" для переселенцев должны стать снижение процентной ставки с 7% до 3%, а первого взноса с 20% до 15%. Кроме решения жилищного вопроса ВПЛ, это положительно повлияет как на первичный рынок недвижимости, так и на вторичку в регионах.