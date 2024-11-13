Бюджет-2025: как правительство увеличило расходы и кому достанется больше денег

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета Украины на 2025 год ко второму чтению. По сравнению с первым чтением общие расходы увеличены на 2,82 млрд гривен, в том числе по общему фонду увеличены на 50 млрд гривен, а по специальному фонду уменьшены на 47,19 млрд гривен.

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Кому больше всего добавили финансирование

Наиболее ощутимо расходы увеличили для Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. В первом чтении для агентства было заложено 43,86 млрд гривен, а ко второму – уже 53,16 млрд (+9,3 млрд).

В частности, 8 млрд гривен из этой суммы будет направлено на строительство магистральных водопроводов в Николаевской области, чтобы преодолеть последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами летом 2023 года.

На 1,29 млрд гривен увеличили смету на развитие и содержание автомобильных дорог – с 11,31 до 12,6 млрд гривен.

Бюджет Министерства развития громад и территорий увеличили на 8,35 млрд гривен – с 32,81 до 41,16 млрд гривен. Из этой суммы 3 млрд гривен направят на компенсации украинцам за уничтоженное жилье. Еще 1 млрд гривен заложили на программу "єВідновлення" для компенсации за имущество, поврежденное в результате боевых действий.

На Министерство здравоохранения к первому чтению запланировали 212,7 млрд гривен, но сейчас эту сумму скорректировали до 216,68 млрд (+3,98 млрд гривен). На инвестиционные проекты Минздрава хотят направить 3,39 млрд гривен.

На 50 млн гривен увеличили смету на специализированную медицинскую помощь – с 5,75 млрд гривен до 5,80 млрд.

Министерство аграрной политики и продовольствия получило дополнительные 1,02 млрд гривен (с 9,05 до 10,07 млрд гривен). На миллиард гривен планируют увеличить поддержку сельхозтоваропроизводителей.

На 1,6 млрд гривен вырос бюджет Госагентства водных ресурсов, на миллиард гривен – Министерства финансов. Государственная таможенная служба получила дополнительные 662 млн гривен, а Счетная палата – 516 млн гривен.

Деньги на тюрьмы, оружие и ветеранов

По полмиллиарда гривен дополнительно получили ко второму чтению бюджета три государственных ведомства. В частности, на Министерство юстиции сначала заложили 19,29 млрд гривен, но сейчас эта сумма выросла до 19,79 млрд грн.

Из дополнительных денег 343 млн гривен выделили на реконструкцию и строительство учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов. На электронные средства контроля и надзора прибавили 159 млн гривен.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое также получило дополнительные 500 млн гривен (с 54,75 до 55,25 млрд), направит эти средства на финансовую поддержку оборонных предприятий.

Министерству по делам ветеранов сначала планировали выделить 2,85 млрд гривен, пока Кабмин согласовал повышение до 3,35 млрд гривен. Дополнительные 500 млн гривен направят, в том числе, на создание Национального военного мемориального кладбища.

2,19 млрд гривен выделили в поддержку ветеранов войны, членов их семей и семей погибших. Для реализации этой инициативы сократили расходы на некоторые другие программы министерства, предусмотренные к первому чтению бюджета.

Деньги на украинцев за границей и "Феофанию"

На аппарат Государственного управления делами сначала было выделено 3,67 млрд гривен, но ко второму чтению запланировано уже 4,06 млрд гривен, то есть на 390 млн больше. Из этих денег 216 млн гривен направят на модернизацию и оснащение отдела производства радиофармпрепаратов больницы "Феофания" .

Расходы Минсоцполитики увеличены более чем на 1,4 млрд гривен. На помощь внутренне перемещенным лицам выделят 1 млрд гривен. Еще 328,6 млн гривен – на услуги дневного ухода для детей с инвалидностью.

Смета Министерства культуры и информационной политики увеличилась на 489 млн гривен. Финансирование стратегических коммуникаций, информационной безопасности, мер по европейской и евроатлантической интеграции увеличили на 200 млн гривен – до 405 млн.

Отдельно на Украинский институт книги и поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире выделили 278,5 млн гривен.

Дополнительные 150 млн гривен получит Министерство экономики для поддержки украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину.

Государство ждет украинцев домой (фото: Getty Images)

На 198 млн гривен выросли расходы Управления государственной охраны.

Также выросли бюджеты следующих ведомств:

Министерство молодежи и спорта – на 250 млн гривен;

Государственная аудиторская служба – на 250 млн гривен;

Национальное агентство по предотвращению коррупции – на 143 млн гривен;

Министерство иностранных дел Украины – на 18 млн гривен;

Государственная служба экспортного контроля – на 15 млн гривен;

Министерство энергетики – на 14 млн гривен;

Нацсовет по телевидению и радиовещанию – на 9 млн гривен;

Высший совет правосудия – на 4,7 млн гривен.

На 30 млн гривен увеличены расходы Верховной Рады, в том числе на 20 млн гривен подорожает по сравнению с первым чтением осуществление законотворческой деятельности народных депутатов. Еще на миллион подорожает информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности ВР.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести получит 25 млн гривен. Благодаря этому на руководство дополнительно направят почти 15 млн гривен, а еще на 10 млн гривен увеличат расходы на реализацию прав и свобод национальных меньшинств и коренных народов Украины.

Кому сократили смету

Органов государственной власти, которым ко второму чтению сократили финансирование, гораздо меньше, чем тех, кому увеличили бюджет.

Общегосударственные расходы Министерство финансов сократили на 52 млрд гривен. В частности, почти на 14 млрд гривен уменьшился объем Резервного фонда. Под сокращение расходов попал Пенсионный фонд, бюджет которого снизили на 1 млрд гривен.

Среди ведомств, на которых решили сэкономить, следует выделить Государственную службу по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей. Сначала на нее заложили 7 млрд 568 млн гривен, но затем сократили эту сумму на 15 млн гривен – до 7 млрд 553 млн грн.

Расходы на Офис генерального прокурора уменьшили в общей сложности на 1,22 млрд гривен – с 18,15 до 16,93 млрд гривен. В частности, скандальное повышение заработных плат прокурорам обойдется бюджету не в 2,7 млрд гривен (как это было в первом чтении), а в 1,2 млрд гривен.