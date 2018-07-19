Швидкий кредит готівкою на 100 000 грн. у Львові

Позичальники грошових коштів, як правило, звертаються в банк за отриманням позики. Але на їх превеликий подив для оформлення кредиту необхідно підготувати великий пакет документів про підтвердження платоспроможності і зайнятості. Крім того, фінансові установи країни видають великі суми тільки перевіреним клієнтам або тим, хто може запропонувати нерухомість в якості кредитного забезпечення. Як же бути, якщо потрібно терміново взяти 100000 грн. в кредит готівкою в м. Львів під невеликий відсоток?

Єдино правильним рішенням у такому випадку буде звернення за допомогою в «Кредитний супермаркет», аналітики якого підберуть оптимальну програму кредитування. Завдяки роботі брокерів, прямій співпраці з банками, кредитними спілками і ломбардами, в найближчі терміни ви зможете отримати заповітні гроші на покупку або ремонт будинку, квартири, авто, поїздку закордон, навчання, придбання техніки, весілля і будь-які інші цілі.

Які варіанти кредитів вам доступні?

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• новий кредит на 3 роки (36 місяців) і вище під більш вигідний відсоток шляхом перекредитування вже існуючої позики до іншої фінансової установи;

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• більш кращі умови кредитування по вже існуючому займу.

Як правило, невелику суму можна отримати відразу ж після досягнення повноліття. 100 000 гривень багато банків видають з 21 року або з 22 років. У 23-х-річному віці ви напевно можете розраховувати на важку суму позики. Також діє верхня межа - 60-75 років на момент закінчення терміну кредитування (в кожному фінустанові формуються свої обмеження).

Переваги співпраці з агентством «Кредитний Супермаркет» у Львові

Звертаючись за допомогою до кредитного брокера консалтингової компанії, ви можете розраховувати на такі позитивні сторони:

• відсутність прихованих комісій;

• добірку вигідних пропозицій від банків і МФО як для фізичних осіб, так і діючих компаній;

• можливість отримання позики навіть з несприятливою кредитною історією;

• допомога в зборі всіх необхідних документів;

• швидке оформлення позики;

• при добірці програм кредитування повністю враховуються побажання клієнта (отримання грошей (готівкою або на картку), терміни кредитування (на 1 рік (24 місяців), на кілька місяців, на 2 роки (24 місяці) і на будь-який інший термін), процентні ставки та інше;

• налагоджену систему мікрокредитування.

Кредитна карта на 100000 гривень у Львові видається оперативно: від 1 години до декількох днів. Кредитний брокер гарантує отримання вигідною позики кожному здобувачеві грошових коштів. Багатьох клієнтів підкуповує відкритість консалтингової структури: співробітники чесно пояснюють, якою буде переплата з урахуванням комісійних брокеру.

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