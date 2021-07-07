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Як швидко виявити фальшиві гривні: інструкція від НБУ

Автор: РБК-Україна

Підроблені банкноти української гривні можна швидко виявити за три кроки. Як правило, перевірка на справжність полягає в перевірці рельєфу банкноти, наявності водяних знаків і елементів захисту з кінетичним ефектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лендінг від Національного банку.

Крок 1. Перевірити банкноту на дотик

Треба відчути банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також рельєфність зображення з лицьового боку. Зокрема, треба доторкнутися до написів і зображень, а також фрагмента портрета.

Крок 2. Подивитися на банкноту на світло

Тут треба перевірити водяні знаки - при розгляді банкноти на світлі проявляється портрет історичного діяча і цифрового позначення номіналу.

Також таким способом можна перевірити наскрізний елемент (поєднане зображення). При розгляді на світлі всі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються і доповнюють один одного. Цифрове позначення має бути без розривів і зсувів.

Крок 3. Змініть кут нахилу банкноти

Тут треба перевірити елементи захисту з кінетичним ефектом - при зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки, а також спостерігається кінетичний ефект - поступові зміни і переходи кольорів.

Нагадаємо, раніше Національний банк України назвав найпопулярнішу серед фальшивомонетників іноземну банкноту.

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