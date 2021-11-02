Швидший за Starlink: Amazon також планує запустити супутники для роздачі інтернету

Обидва прототипи супутників, які отримали назви KuiperSat-1 і KuiperSat-2, будуть запущені у космос за допомогою ракети RS1. Наразі вона перебуває на стадії розробки у Каліфорнії.

Загалом компанія планує вивести на орбіту 3236 супутників впродовж наступного десятиліття, аби забезпечити усю Землю широкосмуговим доступом до інтернету. Це схоже на концепцію SpaceX Starlink, втім компанія Ілона Маска вже запустила 1700 апаратів.

Зазначається, що прототипи працюватимуть на висоті 590 кілометрів. Amazon перевірятиме їх здатність з'єднуватися з чотирма терміналами користувача Kuiper й станцією, що розташована в Техасі.

Після перевірки наземних технологій, компанія заявила, що швидкість її інтернету становить до 400 Мбіт/с, коли Starlink, зі свого боку, рекламує швидкість від 100 до 200 Мбіт/с.