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"Було передбачено": Резніков про продовження російсько-білоруських навчань

Автор: Сергій Пишкін

Росія та Білорусь прийняли рішення продовжити спільні військові навчання. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав такий крок очікуваним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

За словами Резнікова, Україна заздалегідь вжила відповідні заходи щодо продовжень військових навчань на території Білорусі.

"З кожним днем все більше людей будуть усвідомлювати, що ми насправді захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Росії Володимир Путін і лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вирішили продовжити спільні військові навчання після завершення "Союзної рішучості-2022".

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