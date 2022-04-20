"Була надія". У Держдепі допустили участь НАТО в евакуації мирних жителів з Маріуполя

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд допустила, що союзники по НАТО можуть брати участь в евакуації мирних жителів і поранених солдатів з Маріуполя. За її словами, росіяни повинні були дозволити безпечний прохід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зрештою, зазначила представник Держдепу, саме росіяни повинні дозволити безпечний прохід. За її словами, облога Маріуполя говорить про жорстокість війни Росії проти України і військові злочини, які здійснює Володимир Путін.

Нуланд додала, що в евакуації жителів і поранених українських солдатів з Маріуполя можуть брати участь союзники НАТО. Однак, уточнила вона, росіяни кілька разів зривали домовленості.

"Була деяка надія, що росіяни можуть дозволити безпечний прохід", - заявила вона телеканалу.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України закликали світових лідерів допомогти з евакуацій з "Азовсталі". Там зазначили, що якщо цього не станеться, то кров буде на їхніх руках.

Зазначимо, вранці 19 квітня окупанти почали штурм українських позицій на заводі" Азовсталь " у Маріуполі. Перед атакою підприємство піддалося потужному бомбардуванню.

Як повідомляло РБК-Україна, в укриттях на території "Азовсталі" ховаються сотні маріупольців, у тому числі діти.

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