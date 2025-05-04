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Сиреневая аллея стареет: останется ли Киев без любимого сирингария

Фото: Сиреневая аллея в Ботаническом саду имени Гришко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

В киевском ботаническом саду имени Гришко расцвела знаменитая сиреневая аллея. Ежегодно она привлекает десятки тысяч людей, но часть деревьев уже теряет силу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель директора сада, кандидат биологических наук Николай Шумика.

Уникальная коллекция сирени

Сирингарий (так научно называют сиреневый сад) расположен на живописных днепровских склонах с видом на Выдубицкий монастырь и Левобережье. Его спроектировал известный ландшафтный архитектор Леонид Рубцов в 1948-1950 годах.

На полтора гектара собрано около 120 сортов сирени со всего мира и 23 природных вида. Один из старейших кустов - сорта "Людвиг Шпет", который завезли из Берлина после Второй мировой войны. Его хотели удалить из-за возраста, но решили сохранить хотя бы в виде декоративных стволов.

Деревья стареют, но сиреневый сад останется

По словам ученого, некоторые сорта сирени с годами теряют жизнеспособность, особенно те, что были выведены искусственно. Кроме того, из-за длительного выращивания в одном месте истощается почва.

Впрочем, в Ботсаду уже разработали 10-летнюю стратегию развития, которая предусматривает обновление сиреневой аллеи и закладку нового сирингария. Часть работ уже начали.

Сиреневая аллея в Ботаническом саду имени Гришко (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Популярность не угасает

До полномасштабной войны в пик цветения сирени Ботсад принимал до 30 тысяч посетителей в день. Сейчас приходят до 15 тысяч ежедневно. В целом сиреневый сезон ежегодно привлекает более 100 тысяч человек.

"Это сад для влюбленных. Люди приходят еще на рассвете - слушать соловьев и смотреть на рассвет", - говорит Шумика.

Ранее РБК-Украина рассказывало о пяти самых впечатляющих ботанических садах мира, которые поражают своей красотой, масштабом и коллекцией растений. В список вошли сады в Сингапуре, Лондоне, Рио-де-Жанейро, Кейптауне и Монако. Они считаются настоящими оазисами природы, где можно увидеть редкие растения, архитектурные шедевры и уникальные ландшафтные решения.

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Киев