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Был "с поздравлением" от оккупантов. Полиция показала дрон, который ночью летел на Киев

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Киев, Воскресенье 01 января 2023 08:19
Был "с поздравлением" от оккупантов. Полиция показала дрон, который ночью летел на Киев Фото: в полиции показали обломки дрона, который ночью летел на Киев (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители показали обломки иранского дрона-камикадзе, ночью летевшего на Киев. Оккупанты оставили на нем "поздравление".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова.

По его словам, остатки "Шахеда" были обнаружены на спортивной площадке.

"Обломки "Шахеда" - часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко - style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", - написал он под фото.

Фото: в полиции показали обломки дрона, который ночью летел на Киев (t.me/andrii_nebytov)
Напомним, практически всю эту ночь в Киеве и не только звучала воздушная тревога. Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами-камикадзе. Впрочем, силы ПВО сбили в Киеве 32 вражеских цели, а обломки ракеты упали на авто в Шевченковском районе города.
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