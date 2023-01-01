Был "с поздравлением" от оккупантов. Полиция показала дрон, который ночью летел на Киев
Фото: в полиции показали обломки дрона, который ночью летел на Киев (t.me/andrii_nebytov)
Правоохранители показали обломки иранского дрона-камикадзе, ночью летевшего на Киев. Оккупанты оставили на нем "поздравление".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова.
По его словам, остатки "Шахеда" были обнаружены на спортивной площадке.
"Обломки "Шахеда" - часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко - style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", - написал он под фото.
Фото: в полиции показали обломки дрона, который ночью летел на Киев (t.me/andrii_nebytov)
Напомним, практически всю эту ночь в Киеве и не только звучала воздушная тревога. Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами-камикадзе. Впрочем, силы ПВО сбили в Киеве 32 вражеских цели, а обломки ракеты упали на авто в Шевченковском районе города.
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