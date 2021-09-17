Бустерне щеплення вакциною Sinopharm запобігає зниженню рівня антитіл, - дослідження

Третє щеплення вакцини від COVID-19 компанії Sinopharm призводить до відновлення рівня антитіл, який падає через кілька місяців після введення другої дози. Ревакцинація препаратом також підсилює реакцію клітин на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Результати дослідження Університету Сунь Ятсена, ще не пройшли експертну оцінку, з'явилися в той момент, коли в Китаї почалася вакцинація третьою дозою вакцини жителів з підвищеним ризиком, оскільки зростає стурбованість тим, що зниження рівня антитіл з часом може послабити захист від коронавірусу.

Вакцина Sinopharm входить до числа основних щеплень Китаю і також використовується в таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати і Камбоджа.

За даними аналізу зразків, взятих у щеплених медичних працівників, приблизно через п'ять місяців після другого щеплення вакциною Sinopharm середня концентрація нейтралізуючих антитіл від COVID знизилася на 70% в порівнянні з рівнем, що спостерігався через чотири тижні після щеплення.

Але через тиждень після третього щеплення концентрація антитіл збільшилася в 7,2 раза в порівнянні з рівнем, що спостерігався через п'ять місяців після другого щеплення.

У дослідженні не говорилося, як зміни в концентрації антитіл можуть вплинути на ефективність вакцини, або як посилені антитіла діють проти штамів вірусу.