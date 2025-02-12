Бустер АКБ для авто: спасение или временное решение

Уже не первую зиму продвинутые автомобилисты возят в багажнике некий симпатичный девайс, имеющий сразу несколько модных названий: то ли бустер, то ли джамп-стартер, то ли пускатель. Увы, красивые имена не гарантируют эффективной помощи. Так на что рассчитывать при севшем аккумуляторе?
О смысле и назначении вспомогательного стартового устройства для автомобиля читайте в материале РБК-Украина.
Даже самый тщательный владелец самого совершенного автомобиля может допустить неудачу запуска двигателя из-за посаженного аккумулятора. Особенно зимой, особенно в мороз, особенно в городском режиме эксплуатации. Поэтому с таким энтузиазмом встретили автомобилисты появление этого своего рода повербанка для авто - миниатюрного аккумулятора, который поможет большой штатной батарее запустить двигатель. Но тем, кто попробовал это устройство в деле, оно придает меньше оптимизма.
Коротко о том, что такое этот бустер и почему он, такой маленький, берет на себя смелость заменить большую батарею автомобиля. Итак, в основе пускателя небольшой литий-полимерный или свинцово-кислотный аккумулятор (в особых случаях вместо аккумулятора может быть использован конденсатор, который не теряет заряд на морозе, но значительно увеличивает стоимость устройства).
Также в корпусе пускового устройства есть несколько электронных схем - зарядный модуль, защита от перегрузок и коротких замыканий, а главное - контроллер, который распределяет энергию для запуска стартера на порции. Существуют модели бустеров, которые играют роль повербанка не только для авто, но и для человека - со встроенным фонариком, с возможностью заряжать телефоны и ноутбуки.
Именно благодаря контроллеру этот прибор при своей компактности способен на такие подвиги, как запуск двигателя на морозе. Электроника использует небольшой запас энергии "с умом", не давая маленькой батарейке полностью разрядиться на первых же секундах использования.
Но чудес, как известно, не бывает - по крайней мере, в технике. И того мизерного заряда, который держит в себе даже полностью заряженный бустер, хватает буквально на несколько коротких попыток запуска. И то при нескольких условиях.
Стартовый бустер для АКБ автомобиля - устройство полезное, и автожурналисты rbc.ua имеют положительный опыт пользования им. Но только при соблюдении условий, о которых говорится выше. И первое среди них - что сам девайс достаточно качественный. При том на деле обеспечить это не просто, поскольку проверить устройство при покупке почти нереально, а верить надписям на упаковке можно далеко не всегда.
При подготовке статьи были использованы материалы Motor, AutoBild и Bosch.
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