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Business Day: строители и представители власти обсудят будущее восстановление Украины

Фото: строители и представители власти обсудят будущее восстановление Украины (пресс-служба мероприятия)
Автор: Александр Мороз

Во время мероприятия строительное сообщество и представители власти вместе с международными партнерами объединятся для обсуждения текущих вызовов отрасли и эффективной координации усилий по будущему восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.

  • Дата: 11 марта 2025 года

В рамках Business Day планируется:

Блок 1. Еврогармонизация рынка строительной продукции в Украине: состояние внедрения и нововведения

Специальный приглашенный спикер - представитель Еврокомиссии, которая раскроет тему "Новая регуляция строительной продукции - новинки, вызовы и подготовка к переходу"

Цементный рынок в Украине: взгляд потребителей, производителей и разработчиков государственной политики - эксклюзивная презентация 2-ой части исследования, заказанного КСУ

Блок 2. Девелопмент 2025: новые правила и возможности

  • Аналитика рынка
  • Социальное арендное жилье - возможности для девелоперов
  • Проблематика МОН (будущих объектов недвижимости)

Блок 3. Расширенное заседание Совета директоров КСУ

К участию в расширенном заседании Совета директоров КСУ приглашены представители власти, профильных министерств и комитетов ВРУ, народные депутаты Украины, бизнес-сообщества, международные организации и иностранные партнеры.

Обязательная регистрация и условия участия по ссылке.

Подтверждение регистрации вместе с местом проведения будет отправлено на указанную при регистрации почту.

К участию приглашаем активный строительный бизнес:

  • Членов Совета директоров КСУ
  • Действительных членов КСУ
  • Девелоперов
  • Производителей строительных материалов
  • Подрядчиков
  • Строительные и инжиниринговые компании
  • Юридические компании
  • Консалтинговые и финансовые компании
  • И другой деловой бизнес

Если хотите стать партнером Business Day КСУ, обращайтесь по контактам:

  • office@kbu.org.ua
  • (044) 200 04 52
  • (050) 200 04 52

Организатор: Конфедерация строителей Украины

Финансовый партнер: Глобус Банк

Стратегические бизнес-партнеры КСУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S

Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, ZPP.

 

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