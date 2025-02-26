Business Day: строители и представители власти обсудят будущее восстановление Украины

Дата: 11 марта 2025 года

В рамках Business Day планируется:

Блок 1. Еврогармонизация рынка строительной продукции в Украине: состояние внедрения и нововведения

Специальный приглашенный спикер - представитель Еврокомиссии, которая раскроет тему "Новая регуляция строительной продукции - новинки, вызовы и подготовка к переходу"

Цементный рынок в Украине: взгляд потребителей, производителей и разработчиков государственной политики - эксклюзивная презентация 2-ой части исследования, заказанного КСУ

Блок 2. Девелопмент 2025: новые правила и возможности

Аналитика рынка

Социальное арендное жилье - возможности для девелоперов

Проблематика МОН (будущих объектов недвижимости)

Блок 3. Расширенное заседание Совета директоров КСУ

К участию в расширенном заседании Совета директоров КСУ приглашены представители власти, профильных министерств и комитетов ВРУ, народные депутаты Украины, бизнес-сообщества, международные организации и иностранные партнеры.

Обязательная регистрация и условия участия по ссылке.

Подтверждение регистрации вместе с местом проведения будет отправлено на указанную при регистрации почту.

К участию приглашаем активный строительный бизнес:

Членов Совета директоров КСУ

Действительных членов КСУ

Девелоперов

Производителей строительных материалов

Подрядчиков

Строительные и инжиниринговые компании

Юридические компании

Консалтинговые и финансовые компании

И другой деловой бизнес

Если хотите стать партнером Business Day КСУ, обращайтесь по контактам:

office@kbu.org.ua

(044) 200 04 52

(050) 200 04 52

Организатор: Конфедерация строителей Украины

Финансовый партнер: Глобус Банк

Стратегические бизнес-партнеры КСУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S

Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, ZPP.