Бущан с игроками "Аль-Шабаба" отказался от тренировки: в аравийском клубе назревает бунт

В понедельник, 3 марта, в команде появились первые признаки бунта. Из-за невыплат футболисты отказались от проведения тренировки. Легионеры и местные игроки заранее проинформировали о своем решении главного тренера - турецкого специалиста Фатиха Терима.

Футболисты пожаловались на трехмесячную задержку зарплаты, хотя руководство клуба пообещало выплатить им деньги перед матчем с "Дамаком" (2:0), который состоялся 28 февраля.

Известно, что в целом клуб нуждается в 10,67 млн долларов для выплаты долгов игрокам, тренерскому и административному штабу. Президент клуба Мохаммед Аль-Маньям пока никак не комментирует инцидент.

В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Шабаб" сейчас идет на 6-м месте, имея в активе 39 очков. От лидера - "Аль-Иттихада" команда отстает на 18 пунктов. Бущан присоединился к клубу 29 января. За это время он сыграл 5 матчей, в которых пропустил 10 голов.