RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Буш и Зеленский проведут публичную встречу с в онлайн формате

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

На следующей неделе между бывшим президентом США Джорджем Бушем и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится первая публичная встреча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Целью разговора будет подчеркнуть важность продолжения поддержки Украины в войне против России.

Диалог пройдет во время открытого мероприятия в Далласе. Он должен закрыть вопрос о готовности Республиканской партии продолжать поддержку Украины.

"Украина передовая в борьбе за свободу и демократию. Пока мы говорим, ее буквально атакуют, и жизненно важно, чтобы США оказали помощь, военную и любую другую, чтобы помочь Украине защитить себя. Президент Буш верит в поддержку Украины", - сообщил Дэвид Крамер, директор по глобальной политике Института Джорджа Буша.

Событие "Борьба за свободу" состоится в Президентском центре Джорджа Буша только через неделю после промежуточных выборов в США, по итогам которых республиканцы получают большинство в Палате представителей.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уже разговаривал с Джорджем Бушем. Это было в начале апреля этого года. Тогда экc-президент США назвал президента Украины "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

В мае Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43-м президентом США. Тогда он поблагодарил бывшего главу Штатов за поддержку Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский