На Бурштинській ТЕС сталася пожежа: причини загоряння встановлюються

На Бруштинській ТЕС ввечері 18 серпня сталася пожежа. Загорівся маслобак в котлотурбінному цеху станції. Причини загоряння встановлюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Інформація по загорянні маслобака в котлотурбінного цеху блоку № 3 Бурштинської ТЕС вступив в ГСЧС о 16:51. На місце пожежі висунулися чергові розрахунки з міст Рогатин, Галич.
За попередніми даними, пожежа в турбіні №3 стався на позначці 9,6 метра. Загорівся маслобак об'ємом 45 кубічних метрів. В результаті спалаху пошкоджена система пожежогасіння.
До гасіння пожежі залучено 57 осіб та 17 одиниць техніки ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих в результаті події немає. Причини загоряння встановлюються.