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Бурштинська ТЕС більш ніж на третину зменшила викиди

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Україна, П'ятниця 17 грудня 2021 15:59
Бурштинська ТЕС більш ніж на третину зменшила викиди Фото: Бурштинська ТЕС (energo.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Бурштинська ТЕС скоротила викиди в атмосферне повітря на 35%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз підприємства.

"ДТЕК Енерго багато інвестує у розвиток Бурштинської ТЕС, а особливо в екологічні покращення. Після встановлення нових електрофільтрів на блоці №7 та блоці №5 - викиди твердих частинок в атмосферне повітря зменшились в 29 разів. Реконструкція і технічне переоснащення електрофільтрів енергоблоку ст. №10 дозволили скоротити викиди в атмосферне повітря твердих суспендованих частинок у 8 разів. Окрім зазначених інвестицій ми щороку проводимо капітальні, середні та поточні ремонти електрофільтрів, в які вкладаємо чималі кошти", - повідомив в.о. директора ДТЕК Бурштинської ТЕС Максим Шумченко.

На ТЕС повідомили, що цього року Держекоінспекцією Карпатського округу проводилася перевірка дотримання підприємством вимог природоохоронного законодавства і екологами не було виявлено перевищень граничних норм викидів та інших вагомих порушень.

На підприємстві розповіли, що цього року почали реалізацію екологічного проєкту, який може позитивно вплинути на дорожнє будівництво в Україні і дати змогу раціонально утилізувати золу - відходи виробництва ТЕС. Нещодавно було побудувано 900 метрів унікальної для України дороги із використанням золошлаків. На цій ділянці змогли використати 300 тонн золошлакових відходів підприємства, які частково лягли в основу під асфальтобетон та в саму асфальтобетонну суміш замість мінерального порошку.

У Бурштинській ТЕС також зазначили, що за три квартали цього року перерахували до бюджетів різних рівнів 313 млн грн екоподатку, з них 59 млн. грн отримала Бурштинська громада. Всього з 2012 року сума екоподатків, сплачених станцією перевищила 2,7 млрд грн.

Нагадаємо, Бурштинська ТЕС є однією з найпотужніших електростанцій в Україні, котрій вже понад 55 років. Від її роботи залежить енергопостачання мільйонів українців, що проживають у Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.

На тлі простою інших ТЕС та ТЕЦ через нестачу вугілля, Бурштинська ТЕС працює на максимумі. За 11 місяців підприємство відпустило в мережу понад 6,4 млрд кВт-год. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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