Бурштинська ТЕС більш ніж на третину зменшила викиди

"ДТЕК Енерго багато інвестує у розвиток Бурштинської ТЕС, а особливо в екологічні покращення. Після встановлення нових електрофільтрів на блоці №7 та блоці №5 - викиди твердих частинок в атмосферне повітря зменшились в 29 разів. Реконструкція і технічне переоснащення електрофільтрів енергоблоку ст. №10 дозволили скоротити викиди в атмосферне повітря твердих суспендованих частинок у 8 разів. Окрім зазначених інвестицій ми щороку проводимо капітальні, середні та поточні ремонти електрофільтрів, в які вкладаємо чималі кошти", - повідомив в.о. директора ДТЕК Бурштинської ТЕС Максим Шумченко.

На ТЕС повідомили, що цього року Держекоінспекцією Карпатського округу проводилася перевірка дотримання підприємством вимог природоохоронного законодавства і екологами не було виявлено перевищень граничних норм викидів та інших вагомих порушень.

На підприємстві розповіли, що цього року почали реалізацію екологічного проєкту, який може позитивно вплинути на дорожнє будівництво в Україні і дати змогу раціонально утилізувати золу - відходи виробництва ТЕС. Нещодавно було побудувано 900 метрів унікальної для України дороги із використанням золошлаків. На цій ділянці змогли використати 300 тонн золошлакових відходів підприємства, які частково лягли в основу під асфальтобетон та в саму асфальтобетонну суміш замість мінерального порошку.

У Бурштинській ТЕС також зазначили, що за три квартали цього року перерахували до бюджетів різних рівнів 313 млн грн екоподатку, з них 59 млн. грн отримала Бурштинська громада. Всього з 2012 року сума екоподатків, сплачених станцією перевищила 2,7 млрд грн.