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Бурміч: владі вкрай важливо не допустити ескалації конфлікту та уникнути провокацій

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 21:05
Бурміч: владі вкрай важливо не допустити ескалації конфлікту та уникнути провокацій Фото: народний депутат Анатолій Бурміч (zagittya.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українській владі дуже важливо не допустити ескалації конфлікту та уникнути провокацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Анатолія Бурміча на телеканалі LIVE.

На думку політика, для того, щоб напружене становище вирішилося мирним шляхом, Україні необхідно активувати Мінський процес.

"Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався зі своїм колегою, міністром оборони Білорусі, і під час цієї розмови останній запевнив нас, що Білорусь не збирається робити жодних негативних кроків у бік України", - повідомив нардеп.

Політик вважає, що не варто панікувати.

"Україні потрібно розуміти, що у конфлікті, який зараз намагаються розпалити, Росія не зацікавлена. А отже, українцям необхідно перестати розводити паніку і ретельно обирати, до чиїх даних прислухатися", - підсумував Анатолій Бурміч.

Як повідомлялось, раніше народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Анатолій Бурміч заявляв, що кадрова політика, що ведеться у країні, спрямована проти інтересів України.

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Опозиційна платформа За життя
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