Бурмич: реформа розвідорганів посилить зовнішнє управління у секторі безпеки

За реформою розвідувальних органів України, котра готується до розгляду у Верховній раді, ховається намагання окремих груп посилити зовнішнє управління у секторі безпеки.

Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Анатолій Бурмич.

"Законопроект за № 2414-д "Про службу зовнішньої розвідки" не пропонує нічого нового крім одного, а саме, що СЗР здійснює свою діяльність під загальним керівництвом Президента України та демократичним цивільним контролем відповідно до закону "Про розвідку", - заявив нардеп.

За його словами, головні ризики закладені в наступному законопроекті "Про розвідку" за №2412.

"Є такі, кого не влаштовують підпорядкованість Служби зовнішньої розвідки, Військової розвідки Міноборони та Розвідувального органу ДПС українській владі та президенту. Автори та їх радники законопроектом №2412 "Про розвідку" створюють таке собі розвідувальне співтовариство, в яке хочуть заштовхати крім цих розвідорганів ще і Службу безпеки України або її частину та Національну гвардію. Автори та, як я розумію, наші зарубіжні партнери хочуть законодавчо затвердити над цими п’ятьма безпековими органами так званий демократичний цивільний контроль у вигляді розвідувального співтовариства! Останнє відсторонить керівництво держави від прямого впливу на роботу СЗР, ВР МО, розвідоргану ДПСУ, СБУ та Нацгвардії. Так зване розвідтовариство буде фільтром та координатором роботи державних безпекових органів. Що це? Відповідаю: це підрив незалежності та суверенітету України, посилення зовнішнього управління”, - додав нардеп.

Він також повідомив, що законопроект "Про розвідку" також передбачає застосування розвідорганами можливостей законного використання всього комплексу оперативно-технічних заходів на території України без оперативно-розшукових та кримінальних справ.

“Для цього автори хочуть спеціального прокурора та спеціального суддю, які будуть давати їм дозволи у спеціальному закритому режимі. А як же законність, права людини ? Для цього є інші правоохоронні та спеціальні органи, які в рамках ОРД та кримінальних справ здійснюють цю роботу”, - підкреслив народний депутат.

Політик також висунув припущення, хто й навіщо намагається провести через раду такі законопроекти.

“Цими двома законопроектами за № 2414-д та №2412 автори і ті хто за ними стоїть хочуть узаконити посилення зовнішнього управління на сектор безпеки шляхом створення так званого демократичного цивільного контролю в особі розвідувального співтовариства, а СЗР дозволити легально застосовувати оперативно-технічні заходи стосовно громадян, що перебувають на території України в порушення всіх існуючих законів. Я певен, що такі реформи - не політика наших зарубіжних країн-партнерів, це намагання окремих груп, які розкрадають державний бюджет та багатства України”, - резюмував Бурмич.

Нагадаємо, найближчим часом готуються до розгляду у Верховній раді в другому читанні два цікавих законопроекти, які повинні замінити Закон України "Про зовнішню розвідку" № 3160-IV від 2005 року та "Про розвідувальні органи" № 2331-ІІІ від 2001 року.