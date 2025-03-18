Бурение под огнем. Как Россия мешает Украине добывать газ и что ждет отрасль дальше

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Что с добычей газа на сегодня

До начала полномасштабной войны Украина ежегодно добывала около 20 миллиардов кубических метров газа. По данным Ассоциации газодобывающих компаний, в 2022 году в результате войны добыча сократилась по сравнению с предыдущим годом на 6,6% - до 18,5 миллиардов кубических метров. В 2023-2024 годах компании начали восстанавливать объемы добычи и по результатам 2024 года она составила 19,1 миллиардов кубических метров, то есть Украина почти вышла на довоенные объемы.

Государственные компании наращивают, а частные - сокращают добычу газа (инфографика РБК-Украина)

Традиционно больше всего газа добывают государственные компании - "Укргаздобыча" (100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") и "Укрнафта" (50% акций принадлежит "Нафтогазу Украины" и 50% - Министерству обороны). В течение последних лет доля государственных компаний в структуре добычи газа составляет около 80%.

Наибольшая доля в структуре добычи газа приходится на "Укргаздобычу". В 2024 году компания увеличила добычу на 5,3% - до 13,9 миллиардов кубических метров. Предприятие продолжает бурение новых разведочных и эксплуатационных скважин. В прошлом году компания достигла рекордного показателя бурения - 370 тысяч метров, также компания продолжает ремонты существующих скважин.

"Недавно компания "Укргаздобыча" пережила несколько волн массированных ракетных атак, отдельные наши объекты получили серьезные повреждения... Несмотря на такие вызовы, мы удерживаем высокие объемы добычи газа и продолжаем инвестиции в программы разведки и бурения. Это позволяет не только восстанавливать поврежденные объекты, но и развивать новые проекты", - сказала РБК-Украина советник премьер-министра по вопросам энергетики, заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко.

"Укрнафта" в 2024 году отчиталась о росте добычи газа на 6,5% - до 1,2 миллиардов кубических метров. Такой показатель, по данным консалтинговой компании ExPro Consulting, - самый большой с 2016 года.

"Прогресс компании заметнее, чем было до того (при предыдущем менеджменте, который был связан с бизнесменом Игорем Коломойским, и был изменен в ноябре 2022 года - ред.) Они ежегодно увеличивают объемы добычи газа, нефти и газового конденсата. Это происходит за счет возобновления буровых работ, до этого они практически не бурили", - прокомментировал аналитик ExPro Consulting Михаил Свищо.

В отличие от государственных компаний, частный сектор сократил добычу газа. Крупнейшими частными газодобывающими компаниями являются "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова, Geo Alliance Group Виктора Пинчука, "Эско-Север" (конечные бенефициары Карина и Анна Злочевские - дочери экс-министра экологии Николая Злочевского), группа Smart Energy, группа "Захиднадрасервис" и др.

В 2021 году частные компании добыли 5 миллиардов кубических метров газа, а в 2024 году их показатель снизился до 3,4 миллиардов. В первую очередь это связано с остановкой специальных разрешений на добычу газа для компаний, к акционерам которых у государства есть вопросы и применялись санкции. В частности, останавливалась добыча газа для компании "Укрнефтебурение", одним из акционеров которой был Игорь Коломойский (до отчуждения акций в пользу государства). Компания не добывала газ с декабря 2023 года по август 2024 года. В конце мая 2023 года правительство передало "Укрнефтебурение" под управление "Укрнафты".

В ноябре 2024 года Государственная служба геологии и недр остановила действие специальных разрешений для компаний группы Smart Energy, основателем которой был Вадим Новинский, а с ноября 2022 - трасты на Кипре. Компании останавливали добычу, а затем через решение суда восстанавливали ее. Далее Госгеонедра обжаловала эти решения, в результате чего в конце января 2025 года остановилась компания группы - "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", которая работает в Полтавской области, а в конце февраля - "Пром-Энерго Продукт" в Харьковской области. Как сообщил в комментарии РБК-Украина и.о. генерального директора Smart Energy Алексей Заец, из-за этого до конца года будет потеряно 85,5 млн кубометров газа.

"До остановки, только скважины полтавского предприятия среднесуточно давали 210 тысяч кубических метров газа... Если работа предприятия не будет разблокирована в ближайшее время, будут потеряны не только миллионы кубометров газа, но и государство должно будет потратить дополнительные средства на импорт этого ресурса по европейским ценам", - сказал руководитель Smart Energy, добавив, что также теряется добыча тысяч тонн нефти, газового конденсата и производство значительного количества сжиженного газа.

Остановка работающих скважин несет риск того, что после восстановления разрешения на их работу невозможно будет восстановить добычу до прежнего уровня. В Smart Energy отметили, что остановка добычи будет иметь необратимые негативные последствия для газоносных недр.

Более 90% украинского газа добывается в Харьковской и Полтавской областях, где сосредоточены крупнейшие месторождения, лишь небольшой процент - на западе Украины. В западных регионах сосредоточены не большие месторождения, к тому же там более сложная геология. Одной из крупнейших газодобывающих компаний в этом регионе является группа "Захиднадрасервис".

Проблемы, которые сдерживают добычу

Самым большим вызовом для добычи газа на сегодня является военная ситуация. "Ни для кого не является секретом, что время от времени добывающие мощности как и частных, так и государственных компаний повреждаются обстрелами российского агрессора", - сказал в комментарии РБК-Украина президент Ассоциации "Недропользователи Украины" Роман Сторожев.

Первые удары по газовой инфраструктуре начались уже в ноябре 2022 года, однако ощутимые удары по газодобыче Россия нанесла в феврале - начале марта этого года. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака 20 февраля имела целенаправленный характер. По информации Reuters, в результате этого обстрела добыча газа сократилась на 30-40%, для его замещения правительство запланировало увеличить импорт газа из Европы до 800 миллионов кубических метров в течение февраля-марта. "Нафтогаз" и ДТЭК сообщали, что под удар попали их объекты газодобычи.

21 февраля заместитель директора "Укргаздобычи" Роман Василишин сообщил, что компания получает необходимую помощь и оборудование от смежных предприятий "Нафтогаза" и из-за рубежа.

"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть добычу газа до предыдущего уровня. Мы достаточно серьезно восстановились за короткий период. У нас серьезная программа по увеличению добычи, это не остается в стороне, мы не прекратили текущую работу", - сказал топ-менеджер "Укргаздобычи".

Фото: Буровая платформа для добычи газа ("Нафтогаз Украины")

7 марта состоялась еще одна массированная атака на газодобывающие активы. Это была уже 17-я атака на эту инфраструктуру. В частности, компания ДТЭК сообщила, что произошло попадание в объекты на Полтавщине, в результате чего они остановили добычу газа.

Еще одним фактором, который препятствует развитию газодобычи, является отсутствие присутствия в Украине компаний, предоставляющих сопутствующие услуги для добычи газа. По информации "ДТЭК Нефтегаз", с начала полномасштабной войны международные провайдеры сервисных услуг и новейших технологий приостановили свою деятельность на территории Украины из-за военных рисков. Это значительно усложнило логистику, а порой и сделало невозможным привлечение отдельных технологий и оборудования, особенно для работы на новых месторождениях. Компании удалось перестроить свои процессы, чтобы минимизировать последствия от выхода сервисных компаний, но этот вопрос в дальнейшем остается актуальным.

Роман Василишин подтвердил, что мировые лидеры в нефтесервисном бизнесе ограничили свое присутствие в Украине, однако компании "Укргаздобыча" удалось собственными силами заместить работу иностранных сервисных компаний, в частности американских провайдеров.

"Многие иностранные компании, "Большая четверка" (транснациональные компании Weatherford, Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton - ред.) ограничивают присутствие своих сервисов у нас на рынке... Это дало нам стимул развиваться самим. Мы развиваем свои компетенции. Работая, возможно, под некоторым сопровождением иностранных компаний, мы делаем те результаты, которые для нас делали чужие люди", - сказал топ-менеджер "Укргаздобычи".

Руководитель группы "Захиднадрасервис" Степан Козицкий отметил, что важной проблемой остается подключение газодобывающей инфраструктуры, в частности установок подготовки газа, к газотранспортной системе (сети "Оператора ГТС Украины"). По его словам, представители отрасли уже обратились в Кабинет министров с этим вопросом и на сегодня "мяч на стороне правительства".

Обязательства "Нафтогаза" выкупать газ

Одной из самых больших проблем с начала войны для газодобывающей отрасли стал запрет на экспорт газа. Последний был остановлен правительством с начала июня 2022 года, учитывая приоритетность обеспечения газом внутренних потребностей. Ранее у участников рынка были вопросы по этому решению, они предлагали частично разрешить экспорт. На сегодня большинство из них относится с пониманием к этому запрету, особенно в свете того, что газ стал нужен не только для производства тепла, но и для генерации электроэнергии.

"Государство выкупает излишки природного газа у добывающих предприятий и предоставляет необходимые им средства, чтобы они нормально функционировали, платили налоги и поддерживали эксплуатацию месторождений на должном уровне. Эта программа со стороны государства, не будем лукавить, - позитивная для добытчиков", - оценил программу выкупа газа "Нафтогазом" Роман Сторожев.

По данным ExPro Consulting, в 2023 году "Нафтогаз" выкупил у добывающих компаний 962 миллиона кубических метров газа, а в 2024 году - один миллиард кубических метров. Аналитик компании Михаил Свищо отметил, что цены по которым "Нафтогаз" выкупает газ, в целом удовлетворяют продавцов.

"Это компромисс, который удовлетворяет как "Нафтогаз", которому нужны дополнительные ресурсы, особенно перед отопительными сезонами, так и частных добытчиков, которые сталкиваются с проблемами реализации природного газа", - прокомментировал эксперт.

Фото: "Нафтогаз" выкупает газ с рынка, обеспечивая добывающие компании дополнительными средствами (Getty Images)

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко отметил, что механизм выкупа газа "Нафтогазом" следует улучшить, чтобы добывающие компании могли планировать свою продажу на более длительный период. По его словам, на сегодня государственный холдинг выкупает газ с поставкой в текущем месяце или в следующем, а добывающий бизнес нуждается в более долгосрочном планировании своей деятельности.

"Компании должны иметь гарантии, что "Нафтогаз" будет выходить и покупать газ. Если будет значительный импорт (в свете сокращения добычи из-за обстрелов - ред.), тогда что будет с этим выкупом газа внутренней добычи? Добыча газа - это очень рискованный бизнес, но компании бурят, работают, поэтому очень важно, чтобы было понимание, какие объемы будет выходить и покупать "Нафтогаз", - пояснил Артем Петренко в комментарии РБК-Украина.

Планы газодобывающих компаний

Заместитель директора "Укргаздобычи" Роман Василишин сообщил, что компания продолжит развивать программу бурения. Он подчеркнул, что действующие месторождения истощаются и поэтому прирост добычи в первую очередь зависит от разработки новых площадей. Компания из года в год увеличивает долю газа, получаемого из новых скважин в общей структуре добычи. В 2024 году этот показатель составил 50%.

"В 2025 году мы хотим, чтобы он составлял более 60%, то есть получать больше газа от нового бурения. В абсолютных цифрах - это около 1,3 миллиарда кубических метров газа из новых скважин. Как говорят, добыча находится на конце долота, поэтому этому направлению мы уделяем очень большое внимание", - сказал он.

В "ДТЭК Нефтегаз" дальнейшие перспективы наращивания добычи связывают с разработкой глубоких горизонтов и неструктурных объектов, ведь многие перспективные участки были освоены в прошлые годы. "Поэтому геологам следует заглядывать на большие глубины, а также обращать внимание на объекты неструктурного типа, которые могут иметь потенциал для дальнейшей разработки", - прокомментировали в компании.

Группа "Захиднадрасервис" планирует в этом году инвестировать в добычу около 1 миллиарда гривен и увеличить добычу газа почти на 30% - до 370 миллионов кубических метров. Перспективными направлениями группа считает разработку труднодоступных залежей, ведь уже создана необходимая инфраструктура, к тому же запасы газа в таких залежах - значительные.

"Благодаря использованию современных технологий возможно повысить степень извлечения сырья. Поэтому мы запланировали увеличение добычи объемов газа по сравнению с прошлым годом и рассчитываем на потенциально больший дебит из скважин, где применяем технологию разработки труднодоступных залежей", - прокомментировал РБК-Украина руководитель "Захиднадрасервис" Степан Козицкий.

Для дальнейшего развития отрасли и привлечения инвестиций, особенно, если удастся достичь режима прекращения огня, необходимо постепенное, но возвращение к рынку газа. Как отметил Михаил Свищо, стоит отходить от льготных цен на газ, переходить к его рыночной стоимости, возможно, постепенно открывать экспорт, что будет расширять возможности газодобывающего бизнеса.

Увеличение добычи - это очень важно, ведь Украина остается зависимой от импорта газа. Очевидно, в этом году объемы импорта будут достаточно значительными. В то же время, рост собственной добычи дал бы возможность уменьшить зависимость от внешних рынков, геополитических потрясений и повысит уровень энергетической безопасности украинского потребителя.