Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины

Владимир Путин в течение двух десятилетий усердно цементировал влась в своих руках, зачищая любые признаки инакомыслия в стране. Российские СМИ систематически рисовали обществу "новый дивный мир" с надуманными успехами и врагами. В какой-то момент Путин, похоже, и сам стал жертвой собственной пропаганды.

Возможно, он рассчитывал утереть нос всему Западу, быстро закончив войну, и на "пике славы" привести в Кремль своего преемника. Но патологическое желание захватить Украину и полнейший просчет в оценках реальности разрушают надежды Путина на управляемую передачу власти своему протеже.

В первые семь месяцев своей авантюры Кремль старался ограждать широкие массы от тягот войны. Но неудачи и огромное число жертв на фронте уже начали пробиваться сквозь отфильтрованное информпространство. К тому же вряд ли пропаганда сможет убедить бизнес, терпящий убытки от международных санкций, что на самом деле у них никаких "потерь нет".

Чтобы продолжать кровавую войну, Кремлю нужно пополнять армию живой силы. Если поначалу в Украину посылали в основном контрактников, то теперь в бой хаотично бросают едва ли не всех мужчин, которых удалось поймать. Принудительная мобилизация подрывает популярность Путина среди россиян, вызывая критику даже у преданных сторонников режима.

Миф о мощи российского президента и его армии, которым десятилетиями пугали мир, разваливается. Неудивительно, что на этом фоне представители московского истеблишмента все чаще откровенничают как в кулуарных беседах, так и в разговорах с иностранными СМИ на тему будущего после Путина. Но есть ли уже почва для того, чтобы россияне заявили, что "акела промахнулся" и отстранили кремлевского диктатора от власти?

Внутривидовой отбор

История знает немало примеров, когда мятежи затевались непосредсвенно в кулуарах правящих структур. Зачинщики, как правило, либо руководствовались собственными аппетитами и амбициями, либо категорически противились политике действующего режима. В российских органах власти, вполне вероятно, найдется и первая, и вторая категория. Но едва ли кто-то из них в обозримом будущем решится восстать против Путина.

"Сейчас любой переворот в России невозможен. Система там построена так, что люди во власти заинтересованы в сохранении существующего положения вещей. Они имеют свое состояние, свое видение мира. Среди них есть сознательные люди, которые понимают всю критичность ситуации, сложившейся в их стране. Но они никогда не станут рупором каких-либо сдвигов во власти", – объясняет в разговоре с изданием представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

Многие приспешники Путина не заинтересованы в смене режима (фото: GettyImages)

Путин обеспечил российской "элите", руководителям спецслужб и силовиков достаточно безбедный способ жизни. Любые перестановки в главном кабинете Кремля могут перекрыть их доступ к "кормушке" и "потокам". Тех, кто был бы и не прочь сломать действующий режим, зачастую "убирают" или сажают в тюрьму.

"На протяжении двух десятилетий окружение Путина очищалось от фигур, способных потенциально бросить вызов российскому диктатору, и сейчас оно состоит из полностью контролируемых и не способных на решительные действия людей", – сказал РБК-Украина российский оппозиционный деятель, титулованный шахматист Гарри Каспаров.

По его словам, перспектива переворота внутри российской власти видится как маловероятная. Хотя она, естественно, отлична от нуля, как, например, и возможность применения Путиным ядерного оружия, уточнил собеседник.

"Для меня очевидно, что решение вопроса о власти в РФ напрямую связано с военным разгромом российской армии в Украине. Символом такого поражения станет водружение украинского прапора в Севастополе и это неизбежно запустит процесс радикальных изменений России", – отметил Каспаров.

Бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох, который последние годы проживает за границей, объясняет: глава Кремля 22 года выстраивал свое правление по принципу "разделяй и властвуй". Разные группировки вокруг Путина между собой не сильно ладят, что позволяет ему балансировать их вес.

Между ФСБ - СВР с одной стороны и ГРУ – с другой идут постоянные "окопные войны". А есть еще Росгвардия и ФСО, которые также представляют отдельные "кланы". То, что сейчас вышла наружу критика Кадырова и Пригожина в адрес минобороны – яркое доказательство этих междоусобиц, уточнил Кох.

"Едва ли можно поверить, что политическая "верхушка", пронизанная компроматами и прослушками, сможет договориться между собой и свергнуть Путина. Они, скорее, выстроятся в очередь у его кабинета, чтобы донести друг на друга", – говорит Кох.

По его оценке, более вероятный сценарий – когда за отстранение Путина возьмутся западные спецслужбы, устроив операцию в духе ликвидации Усамы бен Ладена или Касема Сулеймани. Этот вариант может быть выгоден не только Западу, но и московскому истеблишменту, поскольку тогда можно вернуться к "business as usual".

"Восхищенные генералы и гражданское окружение Путина скажет, мол: "спасибо большое, вы нас спасли, давайте мы заканчиваем войну и все сваливаем на Путина". И всех это устроит: и Запад, и российскую "верхушку", – предположил Кох.

Пока все выглядит так, что заговор внутри политической и военной "элиты" возможен только в том случае, когда их опасение за собственное будущее будет сильнее чем страх перед Путиным. Они, вполне вероятно, могут оказаться перед таким выбором, когда глава Кремля всерьез решится применить ядерное оружие. Более того, можно предположить, что они сразу же побегут договариваться с Западом о своем "иммунитете" в обмен на устранение российского диктатора.

"Побочный эффект" этого варианта в том, что место Путина, вероятно, займут бывшие поборники его же идей. У них могут быть менее "авторитарные повадки" и, чтобы отгородиться от токсичности экс-президента, они попытаются составить новый курс. Хотя и это, в конце концов, не факт.

Российский истеблишмент может устроить мятеж, если начнет бояться за свое будущее больше чем гнева Путина (фото: GettyImages)

Бывший постпред Украины при ООН, а также экс-посол в РФ и США Владимир Ельченко допускает: кто бы не пришел вместо Путина, ему вначале будет не до Украины. Поэтому для нас открывается возможность завершить или по крайней мере приблизить конец войны.

"С другой стороны, если посмотреть на окружение Путина, то там не найдется хотя бы одного симпатика Украины – там все придерживаются одинаковых позиций. Поэтому для нас важно даже не сам мятеж, а чтобы Российская Федерация прекратила существование как государство в нынешнем виде. Пока она не развалится, мы все равно будем иметь коллективного "путина" в том или ином виде", – считает дипломат.

Революция снизу

Если говорить о возможности свержения Путина в результате уличных протестов – то такой сценарий пока также не выглядит реальным. Государственная пропаганда слишком долго вскармливает население идеологией "русского мира", основанной на империализме и экспансии.

Активная часть гражданского общества "зачищена" – против "бунтарей" тут же включается репрессивная "машина". Видные представители оппозиции либо уже за решеткой, либо вынужденно уехали из своей страны. В мегаполисах, с которых потенциально могли бы начаться протесты национального масштаба, все находится под тщательным контролем силовиков.

"Когда я работал в Москве, численность силовых структур, без армии, по всей России превышала миллион человек. Из них 80% были сконцентрированы именно в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. И это мы видим на примерах протестов: когда, условно, выходит 20 человек – 18 из них сразу же "упаковывают" в автозаки", – говорит Ельченко.

Кроме того, для организации революции снизу, так или иначе, необходимы организаторы – они не происходят стихийно. Лидеров, которые могли бы возглавить этот процесс, сейчас в России не просматривается, считает Кох. До ареста Алексей Навальный пользовался поддержкой 10-15% населения. У остальных политиков влияния еще меньше, добавил собеседник. И судя по тому, как медленно снижается поддержка войны, в настроениях людей не происходит радикальных изменений.

"Были локальные протесты против посадки Навального или против мобилизации, но теми силами, которыми сегодня располагает режим, можно подавить эти акции… Людей сажают за перепосты или лайки в Facebook. Артистов обьявляют иноагентами и возбуждают против них дела за песни, выпущенные в 2013 - 2014 году. Ведь все эти репрессивные законы сделали такими, которые обладают обратной силой", – объяснил Кох.

В нашем ГУР полагают, что настоящие бунты в России возможны в том случае, когда количество погибших на войне будет измеряться сотнями тысяч. Когда в регионы массово пойдут известия о смерти отцов, сыновей, мужей, которых насильно отправили на фронт по мобилизации – это даст совсем другой эффект.

"Люди в России, которые тесно сотрудничают с военной разведкой Украины – они сознательны, адекватны и понимают, что их страну ожидает крах. Но в то же время они не могут заставить себя инициировать что-то вроде внутреннего переворота. Они ждут, когда поднимется улица. Когда это произойдет, к бунтам присоединятся и представители правящей "верхушки" из разных структур и министерств", – говорит Черняк.

Силовикам пока удавалось подавлять немногочисленные протесты в РФ (фото: GettyImages)

Учитывая, что основная часть мобилизованных приходится на отдаленные регионы России – то как раз туда пойдет больше всего гробов. Это республики с огромными запасами ископаемых и ярко выраженным национальным колоритом. Именно эти регионы станут отправной точкой дробления России, если там начнутся мятежи из-за гибели мобилизованных, предположил Ельченко.

"Татарстан и Башкортостан – это нефть и газ. Дальний восток – это почти вся таблица Менделеева. Это те территории, которые в принципе могут существовать самостоятельно. Поэтому именно там могут начаться центробежные процессы. Более того, это может раскачать ситуацию даже в Москве и Санкт-Петербурге", – отметил экс-посол в РФ.

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Путинский режим держится на двух китах – силе и страхе. Россиян годами удерживают в атмосфере страха, внушая им иллюзию внешней угрозы в виде "украинских нацистов" или нападения НАТО. И в глазах широких масс именно Путин всегда выглядел тем единственным сильным лидером, который способен их защитить.

Ту часть общества, которая не ведется на пропагандистские штампы, также сдерживают за счет силы и страха. Страх перед перспективой загреметь в тюрьму или, что еще хуже – повторить судьбу Бориса Немцова или Анны Политковской.

Путин начнет терять власть, когда лишится одной из этих подпор. И, как ни парадоксально, конец его режима может начаться не в России, а в Украине. Разгром оккупационных войск, освобождение Херсона, Луганска, Донецка и Крыма – все это окончательно похоронит миф о всесилии Путина. И каждый день на фронте Вооруженные силы приближают этот момент.