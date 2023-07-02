Бунт Пригожина показал, что Россия не является государством, - Данилов

Попытка переворота, предпринятая главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, показала, что Россия не является государством. Запад должен понять, что Россия раздроблена и нет силы, способной удержать ее вместе.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Bild .

"Мы должны к этому (распаду России, - ред.) готовиться. Мы говорим об этом уже год. Имейте в виду, что процессы, которые уже начались в России, не остановить. Россия будет раздроблена, и мир должен к этому подготовиться", - заявил он.

Данилов подчеркнул, что уже видно, что в России любая военная группировка может действовать самостоятельно.

"Она может захватить любой ядерный объект, любое ядерное оружие, и что ситуация в России уже вышла из-под контроля", - заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что ситуация может перерасти в "очень опасный взрывной процесс, который будет абсолютно неконтролируемым".

При это Данилов подчеркнул, что для него ясно одно - российская империя рухнула.

По его словам, Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия продолжит существовать в ее нынешнем виде.

"Кремль не может контролировать такую большую территорию, у него нет возможности. Не могут этого гарантировать и вооруженные силы России. Вторая по мощи армия в мире - она не существует", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что во время бунта Пригожина Украина анализировала, как с ним справляются в российских регионах.

"У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время бунта Пригожина. Я могу сказать, что на основании этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада. Татарстан будет отдельно, Дагестан будет отдельной страной, не имеющей ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации", - подчеркнул Данилов.

Бунт Пригожина

На прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российских солдат в том, что они нанесли удары по тыловым лагерям его боевиков. По словам Пригожина, такой приказ об атаке отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Глава наемников собрал 25 тысяч своих солдат и отправился штурмовать Москву с требованием сменить военное руководство и главу Минобороны. За день под контролем “вагнеровцев” был Ростов, позже они выдвинулись в сторону столицы РФ.

Но мятеж быстро закончился - к этому привел разговор Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

На фоне таких событий в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что война между российской ФСБ и Министерством обороны входит в активную фазу.

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