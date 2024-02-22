В Бундестаге сегодня обсудят поставки Украине ракет Taurus

На рассмотрение Бундестага будут вынесены два предложения: партии СДПГ, "зеленые" и СвДП, входящие в светофорную коалицию, призывают к "поставке дополнительно необходимых систем оружия большой дальности" в более общих выражениях, а оппозиция ХДС/ХСС прямо упоминает Taurus в своем предложении.

Украинская сторона еще в мае прошлого года обратилась к правительству Германии с официальным запросом на поставку крылатых ракет Taurus. С тех пор дискуссия не утихает.

"Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства", - говорится в материале.

Taurus для Украины

Украина еще с прошлого года призывает Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus. Однако Берлин пока отказывается от таких поставок.

По информации СМИ, против выступает канцлер Германии Олаф Шольц. Он переживает, что ракеты могут использовать для ударов по территории России.

Недавно немецкая партия ХДС/ХСС выносила на рассмотрение Бундестага проект резолюции с призывом предоставить Украине Taurus, но его не поддержали.

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