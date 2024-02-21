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В Бундестаге оценили, когда ВСУ могут "одержать верх" в войне с Россией

Среда 21 февраля 2024 14:40
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В Бундестаге оценили, когда ВСУ могут "одержать верх" в войне с Россией Фото: глава комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Валерия Полищук

Украина не сможет выиграть войну с Россией в ближайшее время. Однако украинская армия может одержать верх в 2025 году при соответствующей поддержке со стороны европейских производителей оружия.

Об этом заявил глава комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hasepost.

Он оценивает ситуацию в войне между странами как критическую.

"Очень важно, чтобы украинской армии удалось удержать линию фронта в этом году", - сказал Хофрайтер.

Он добавил, что наступательные действия со стороны Украины маловероятны.

"Я не вижу, чтобы Украина могла начать наступление в этом году. Для этого не хватает ресурсов, в частности боеприпасов и поддержки со стороны США", - подчеркнул политик.

Он отметил, что если "производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится", то к 2025 году Украина сможет "одержать верх в оборонительной войне против России". По его словам, при условии, что Россия не предпримет дальнейших территориальных захватов, это остается "лучшим, что Украина может сделать в ближайшие месяцы".

Помощь Германии Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.

Недавно Шольц заявил, что Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.

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