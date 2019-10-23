У Бундестазі вимагають скасувати санкції проти Росії

Ілюстративне фото (bundestag.de)

Правопопулістська фракція АдН стверджує, що санкції не досягли мети

У Німеччині депутати Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) вимагають скасувати санкції проти Росії, стверджуючи, що вони не досягли мети. Про це заявив перший секретар фракції АдН Бернд Бауман, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Санкційна політика Євросоюзу проти Росії провалилася. Вона не тільки не досягла своєї мети, а й заважає політичному врегулюванню українського конфлікту", - стверджує Бауман.

Він вважає, що участь Берліна у санкціях суперечить інтересам Німеччини, оскільки вони "завдали великої шкоди німецькій економіці" і коштували десятків тисяч робочих місць.

Також політик згадав і політичні збитки, заявивши, що раніше хороші відносини Німеччини та Росії "підірвані".

Представник фракції АдН закликав уряд Німеччини за першої ж можливості голосувати у Європейській раді проти продовження санкцій і компенсувати підприємствам "втрати від політично мотивованого зниження обороту та прибутку".

Водночас видання відзначає, що згідно з підрахунками Інституту світової економіки в Кілі, гіпотетичні фінансові втрати становлять для Німеччини приблизно 700 млн євро на місяць, тоді як для Росії - 3,5 млрд євро на місяць, тобто у п'ять разів більше.

Нагадаємо, голова МЗС України Вадим Пристайко вважає, що Євросоюз не піде на скасування санкцій проти Російської Федерації до виконання Мінських угод.