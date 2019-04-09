У Бундестазі розслідують зв'язкb депутата з Кремлем

У Бундестазі (Німеччина) мають намір з'ясувати, чи не порушив депутат від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Маркус Фронмайер, підозрюваний в інтенсивних контактах з офіційними російськими особами, кодексу поведінки німецьких парламентарів, і чи немає підстав для передачі справи до прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Водночас в уряді Німеччини звернули увагу на викривальні публікації в німецькій пресі, однак поки що утримуються від коментарів.

Сам Фронмаєр через свого адвоката повідомив, що "не знає про кремлівські плани, не розуміє, чому його називають "депутатом бундестагу, що перебуває під абсолютним контролем", і запевняє, що "ніколи не шукав фінансової або медійної підтримки в колах російської політики".

Офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт у понеділок, 8 квітня, заявив, що в уряді "взяли до відома" публікації в німецькій пресі про підозри щодо Фронмаєра, але відмовився від коментарів, оскільки йдеться про депутата бундестагу, а не урядового чиновника.

Заступник голови німецького парламенту соціал-демократ Томас Опперман заявив, що справою Фронмаєра, повинна зайнятися рада старійшин бундестагу. На думку парламентарія, Фронмаєр, по всьому, мав стати для Кремля "лазівкою", яка відкриває доступ "до інституту Бундестагу, а не тільки до АдГ".

Якщо під час внутрішньопарламентського розслідування спливе компрометуюча депутата інформація, то голова бундестагу може оштрафувати Фронмаєра або накласти стягнення, або передати справу в прокуратуру.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що представники Державної думи та адміністрації президента Росії брали участь у втручанні у парламентські вибори в Німеччині.