Бундестаг виступив за участь Німеччини в мирному врегулюванні в Карабасі

Німеччина має активно брати участь у мирному врегулюванні в Нагірному Карабасі і сприяти встановленню мирних і рівноправних відносин між мешканцями цього регіону. Це випливає з заяви керівної "великої коаліції", підтриманої більшістю депутатів Бундестагу.

Про це повідомляє DW.

Крім іншого, в документі йдеться про те, що Туреччина проводить політику на Кавказі, не сприяє процесам мирного врегулювання в Нагірному Карабасі на дипломатичному рівні.

"Замість цього Туреччина за допомогою відокремлених домовленостей з Росією намагається просувати в регіоні інтереси окремих сторін", - вважають у "великій коаліції".

Як Анкару, так і Москву депутати Бундестагу закликають не використовувати треті країни для досягнення своїх політичних інтересів.

Нагадаємо, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі та введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.