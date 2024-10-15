О буллинге в школе теперь можно сообщить онлайн: как это сделать

Более 53% учащихся сталкивались с буллингом в школе, однако его всегда игнорировали. Теперь заявить об этом станет легче, привлекая к решению проблемы руководство школы или полицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования.
Теперь о буллинге в школе можно сообщить безопаснее. В Министерстве образования и науки Украины согласовали опцию быстрого уведомления о случаях травли.
По данным Министерства, более 53% школьников пострадали от буллинга хоть раз. Однако только половина из них сообщила об этом родителям или учителям из-за страха осуждения или ухудшения ситуаций. Как отметила заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова: "Буллинг — не новое явление, но много лет наше общество игнорировало его, приуменьшая, не замечая влияние травли в школах между детьми или детей со стороны работников школы. Нам не хватало понимания того, что это такое, и как это в перспективе негативно, травматично может влиять на формирование личности."
1. Зайдите на сайт АІКОМ и нажмите кнопку «Сообщить о буллинге».
2. Зарегистрируйтесь или войдите в уже имеющийся аккаунт.
3. Заполните краткую анкету. Заявление можно подавать анонимно или указать свои данные.
4. Нажмите кнопку «Продолжить» и подтвердите заявление.
5. Ознакомьтесь с рекомендациями по реагированию на буллинг.
Если заявление будет оформлять ребенок, можно. Однако, чтобы поскорее разрешить ситуацию, руководству школы и полиции понадобится личная информация ученика. Если заявление будут создавать родители или другие законные представители, оставить его анонимным невозможно.
Нет, в анонимном заявлении достаточно будет текстового описания случаев буллинга. Но доказательства для подтверждения факта травли могут потребоваться, если заявление направят в полицию. Однако и это необязательно.
В течение суток после получения заявления директор должен отреагировать на обращение. А именно, созвать специальную комиссию, где проанализируют этот случай и определят дальнейшие действия по сторонам буллинга.
Нет, потому что заявление могут видеть только директор школы и полицейские. Они должны действовать только в интересах ребенка. Поэтому без особой на это потребности личную информацию ученика сообщать не будут.
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