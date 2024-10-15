О буллинге в школе теперь можно сообщить онлайн: как это сделать

Теперь о буллинге в школе можно сообщить безопаснее. В Министерстве образования и науки Украины согласовали опцию быстрого уведомления о случаях травли.

По данным Министерства, более 53% школьников пострадали от буллинга хоть раз. Однако только половина из них сообщила об этом родителям или учителям из-за страха осуждения или ухудшения ситуаций. Как отметила заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова: "Буллинг — не новое явление, но много лет наше общество игнорировало его, приуменьшая, не замечая влияние травли в школах между детьми или детей со стороны работников школы. Нам не хватало понимания того, что это такое, и как это в перспективе негативно, травматично может влиять на формирование личности."

Как сообщить о случаях буллинга онлайн?

1. Зайдите на сайт АІКОМ и нажмите кнопку «Сообщить о буллинге».

2. Зарегистрируйтесь или войдите в уже имеющийся аккаунт.

3. Заполните краткую анкету. Заявление можно подавать анонимно или указать свои данные.

4. Нажмите кнопку «Продолжить» и подтвердите заявление.

5. Ознакомьтесь с рекомендациями по реагированию на буллинг.

Можно ли пожаловаться анонимно?

Если заявление будет оформлять ребенок, можно. Однако, чтобы поскорее разрешить ситуацию, руководству школы и полиции понадобится личная информация ученика. Если заявление будут создавать родители или другие законные представители, оставить его анонимным невозможно.

Нужны ли дополнительные доказательства буллинга?

Нет, в анонимном заявлении достаточно будет текстового описания случаев буллинга. Но доказательства для подтверждения факта травли могут потребоваться, если заявление направят в полицию. Однако и это необязательно.

Что будет после подачи заявления?

В течение суток после получения заявления директор должен отреагировать на обращение. А именно, созвать специальную комиссию, где проанализируют этот случай и определят дальнейшие действия по сторонам буллинга.

Узнают ли в классе, что кто-то сообщил о буллинге?

Нет, потому что заявление могут видеть только директор школы и полицейские. Они должны действовать только в интересах ребенка. Поэтому без особой на это потребности личную информацию ученика сообщать не будут.