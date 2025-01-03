Была в шаге от поражения: Калинина с волевой победой вышла в полуфинал турнира в Брисбене

WTA 500 Брисбен, Одиночный разряд, 1/4 финала

Ангелина Калинина - Кимберли Биррелл - 4:6, 6:1, 7:5

Украинка, которая находится в рейтинге WTA на 55-й строчке, играла со 113-й ракеткой мира. Это была первая встреча соперниц на корте. Матч длился почти три часа.

Калинина уступила в первом сете (4:6): решающим стал проигрыш своей подачи при счете 4:4. Во втором - украинка доминировала и уверенно завершила его в свою пользу (6:1).

Все решилось в третьем, где события сначала развивались не в пользу отечественной спортсменки. Она была в шаге от поражения, когда при счете 5:4 в пользу Биррелл австралийка имела матчпойнт на подаче украинки. Калинина его отыграла. Затем взяла подачу соперницы. И завершила игру успешными действиями на собственной подаче.

Украинка вышла в полуфинал турнира WTA впервые за семь месяцев. Последний раз играла на этой стадии в мае прошлого года во французском Страсбурге. А на соревнованиях уровня WTA 500 это вообще первый полуфинал украинки. Благодаря успеху она вошла в топ-50 мирового рейтинга, где занимает 46-е место в режиме лайв.

За выход в финал Калинина сыграет против "нейтральной" Полины Кудерметовой, которая в четвертьфинале обыграла американку Эшлин Крюгер.